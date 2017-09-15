УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего "Краснодара" Федора Смолова на один матч за поведение по отношению к главному арбитру ответной встречи квалификации Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил ТАСС, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, однако причины данного решения не разглашались.

"Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (матч обслуживал немецкий арбитр Тобиас Штилер - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе организации.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" прошел 24 августа в Сербии и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В первом матче выиграл "Краснодар" (3:2), однако по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на чужом поле в групповой раунд турнира вышла "Црвена Звезда".