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УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра

Спорт
15 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Форвард "Краснодара" был дисквалифицирован на один матч

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Федор Смолов

Федор Смолов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего "Краснодара" Федора Смолова на один матч за поведение по отношению к главному арбитру ответной встречи квалификации Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг сообщил ТАСС, что Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч, однако причины данного решения не разглашались.

"Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (матч обслуживал немецкий арбитр Тобиас Штилер - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе организации.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" прошел 24 августа в Сербии и завершился победой хозяев со счетом 2:1. В первом матче выиграл "Краснодар" (3:2), однако по сумме двух встреч за счет большего количества забитых мячей на чужом поле в групповой раунд турнира вышла "Црвена Звезда".

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