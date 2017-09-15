Вышли в плюс: 120 млн рублей прибыли за сезон и другие итоги совета директоров КХЛ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) впервые добилась положительного показателя чистой прибыли, сумев заработать 120 млн рублей за сезон-2016/17. Об этом было объявлено в пятницу в Москве после завершения общего собрания клубов КХЛ и заседания совета директоров лиги.

Главной повесткой мероприятия стало избрание членов совета директоров КХЛ и его председателя. В составе произошло одно изменение, в совет директоров вошел президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Председателем органа ожидаемо был переизбран Геннадий Тимченко, который занимает данный пост с 2012 года.

По окончании заседания, к журналистом вышли его участники. Тимченко рассказал, что по итогам прошлого сезона КХЛ впервые вышла в чистую прибыль, заработав 120 млн рублей. Также было объявлено, что между клубами было распределено 330 млн рублей, которые были заработаны КХЛ благодаря доходам от продажи телетрансляций.

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко пояснил, что 40% прибыли распределяется между всеми клубами. "Дальше работает принцип телевизионного спроса: 30% распределяется в зависимости от того, из какого города было показано больше игр и где больше телевизионный спрос, в том числе и на зарубежные права вещания из 30 стран. Это является существенным источником нашего дохода", - отметил он.

По словам Чернышенко, клубы КХЛ начали нынешний сезон практически без долгов по зарплате перед хоккеистами, среди должников остался лишь братиславский "Слован", который предоставил лиге финансовые гарантии по их погашению до 30 сентября. "В лиге сложилась некрасивая практика, когда на начало сезона клубы входили с долгами перед игроками. Мы внесли изменения в регламент, которые будут постоянными, они обязывают клубы, которые задерживают выплаты на два и более месяца, выплачивать штраф в размере 30% от прибыли", - глава КХЛ.

Кто покинет КХЛ?

Прояснилась ситуация с тем, какие три клуба могут покинуть КХЛ по итогам текущего сезона. В мае лига сообщила, что согласно стратегии развития, КХЛ ожидает после сезона-2017/18 сокращение еще на три клуба на основании спортивно-экономического рейтинга. По окончании прошлого сезона было решено исключить из КХЛ новокузнецкий "Металлург" и загребский "Медвешчак".

"Рейтинг составляется два раза: по итогам регулярного чемпионата и плей-офф. После чего совет директоров примет решение, какие клубы могут быть отчислены. Все промежуточные итоги - это спекуляция", - сказал Чернышенко.

"Маловероятно, что клуб, попавший в плей-офф, будет среди последних трех. Но что касается трех клубов, то это будет ясно по завершении регулярного чемпионата, и клубы могут подготовиться к трансферной политике", - добавил он.

КХЛ продолжит сотрудничество с лабораториями WADA

На совете директоров не обошли стороной тему допинга. Чернышенко рассказал, что допинг-пробы игроков КХЛ в текущем сезоне будут снова тестироваться в независимых лабораториях, которые имеют аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA). "КХЛ осталась в международной системе антидопингового контроля. Мы не подверглись никаким санкциям, это говорит о том, что мы сделали правильный выбор", - считает глава лиги.

Также Чернышенко выразил надежду, что российская лаборатория в будущем получит аккредитацию WADA, в ней будут тестироваться пробы игроков КХЛ.

Рыспаеву дали шанс

Получила продолжение история с защитником "Барыса" Дамиром Рыспаевым, который 8 августа прошлого года был бессрочно дисквалифицирован КХЛ. Напомним, что причиной такого решения стал инцидент в товарищеском матче против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар". Через три минуты после начала встречи Рыспаев начал драку с тремя игроками китайской команды поочередно, после чего атаковал скамейку запасных "Куньлуня".

КХЛ, учитывая просьбы ФХР и "Барыса", приняла решение разрешить ему играть в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Если в течение одного месяца игрок не будет замечен в проступках, то его дальнейшее возвращение в КХЛ будет обсуждаться позднее.