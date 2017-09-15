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Первая футбольная секция для детей с особенностями развития открылась на Урале

Спорт
15 сентября, 17:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, сентября. /ТАСС

На первую тренировку в секцию по мини-футболу в Екатеринбурге пришли 12 детей

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Тренеров команды Тимофей Жуков с воспитанниками

Тренеров команды Тимофей Жуков с воспитанниками

© Фото предоставлено Тимофеем Жуковым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Первая секция по мини-футболу для детей с особенностями развития открылась в Екатеринбурге. До этого подобная команда существовала только в Москве, сообщил в пятницу ТАСС организатор и один из тренеров команды Тимофей Жуков.

"Я предложил попробовать собрать футбольную команду из детей с синдромом Дауна, так как в Екатеринбурге найти занятия для этих мальчишек не так просто. У нас есть квалифицированный тренер, хороший спортивный зал, отвечающий всем требованиям. Мы объявили о наборе детей в родительском чате, сразу же отозвались порядка 20 человек, а на первую тренировку пришли 12 детей. Аналогичная школа есть только в Москве, она открылась недавно, в марте 2017 года", - сказал Жуков.

Собеседник агентства подчеркнул, что обучение в секции совершенно бесплатное. "Это, конечно, хлопотно, к особенным детям необходимо относиться более внимательно, однако работать несложно, мальчишки уже загорелись футболом. Прошла первая тренировка, надеемся, что команда сформируется, и мы будем потихоньку готовить ребят к соревнованиям как обычных детей", - отметил он.

Как пояснила в беседе с ТАСС директор общественной организации "Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр" Ольга Бойко, группа в 12 человек вдвое превышает норматив. "У родителей глаза надеждой светятся, потому что им, куда бы они ни приводили своих детей, говорят: "Мы не занимаемся с такими детьми". Нам надо, чтобы эти ребята не были брошены, чтобы они развивались. Кстати, случайно получилось так, что группа инклюзивная, потому что с одним мальчиком приходит его брат-близнец, который не имеет никаких отклонений", - уточнила она.

Бойко добавила, что в 2018 году они планируют выйти с инициативой, которая привлекла бы внимание к таким детям. "Почему бы детям не выйти на поле за руку с футболистами? Или пусть их пригласят на трибуны и скажут, что такая группа ребят болеет, сводим их в раздевалку, футболисты пожмут им руки. Мне кажется, это будет способствовать престижу нашей страны", - резюмировала она.

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