Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал командного ЧЕ

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ТАСС, 15 сентября. Сборная России по настольному теннису обыграла команду Венгрии в четвертьфинальном матче командного чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Люксембурге.
Российская команда в составе Ольги Воробьевой, Яны Носковой и Полины Михайловой победила венгерскую сборную со счетом 3-1.
Соперником россиянок в полуфинале станет сборная Румынии, которая победила португалок со счетом 3-0. Полуфинальные встречи пройдут 16 сентября.
Турнир завершится 17 сентября.