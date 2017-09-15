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Женская сборная России по настольному теннису вышла в полуфинал командного ЧЕ

Спорт
15 сентября, 17:40 UTC+3 ТАСС

В полуфинале россиянки встретятся с командой Румынии

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ТАСС, 15 сентября. Сборная России по настольному теннису обыграла команду Венгрии в четвертьфинальном матче командного чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Люксембурге.

Российская команда в составе Ольги Воробьевой, Яны Носковой и Полины Михайловой победила венгерскую сборную со счетом 3-1.

Соперником россиянок в полуфинале станет сборная Румынии, которая победила португалок со счетом 3-0. Полуфинальные встречи пройдут 16 сентября.

Турнир завершится 17 сентября.

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