ПКР занялся обеспечением атлетов спортивной формой для участия в отборе на Игры-2018

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский комитет России (ПКР) после получения письма от Международного паралимпийского комитета (МПК) в пятницу вступил в активную фазу работы по обеспечению спортивной и парадной формой российских паралимпийцев, собирающихся участвовать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 в Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщил руководитель рабочей группы по подготовке и участию сборных России в XII зимних Паралимпийских играх, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"ПКР ведет работу по обеспечению боевой экипировкой и экипировкой общего назначения спортсменов - участников квалификационных соревнований к Паралимпийским играм 2018 года в соответствии с требованиями МПК, - заметил Рожков. - Сегодня ПКР получил письмо от МПК, что согласованием выполнения требований к экипировке будет заниматься руководитель аппарата МПК Майк Петерс".

Российские паралимпийцы могут выступать в отборочных соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжам, биатлону и сноуборду в статусе нейтральных спортсменов. На их форме не должно быть никаких знаков, свидетельствующих о национальной принадлежности спортсменов.

Ближайшие квалификационные соревнования пройдут: по горнолыжному спорту - с 5 по 8 ноября в Нидерландах, сноуборду - с 7 по 8 ноября в ОАЭ, лыжным гонкам и биатлону - с 7 по 17 декабря в Канаде.