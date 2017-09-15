Болельщики направили более 500 тыс. заявок в первый день продаж билетов на ЧМ-2018

Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака © Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Свыше полумиллиона заявок поступило от болельщиков в первый день продаж билетов на чемпионат мира 2018 года по футболу в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации ФИФА, лидируют по количеству отправленных заявок российские болельщики. Затем идут болельщики из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии.

Более 50 тыс. билетов запрошено на финальный матч турнира, чуть менее 40 тыс. - на матч открытия первенства.

Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в течение которого зрители могут подавать заявки на приобретение билетов, что не гарантирует их получение. Если количество заявок превысит число доступных мест, то билеты будут распределяться посредством жеребьевки. Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж начнется 16 ноября и завершится 28 ноября, билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.