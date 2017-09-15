Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца года

Спорт
15 сентября, 18:14 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Руководитель комиссии Денис Освальд отметил, что международные спортивные федерации проинформированы о работе комиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ЕРА/ТАСС

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Работа комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по допинг-пробам российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года должна быть завершена до конца года. Об этом заявил руководитель комиссии Освальд во время заседания 131-й сессии МОК в Лиме.

"Мы не можем дисквалифицировать спортсменов, у нас нет такого права, это задача международных федераций, которые полностью проинформированы о нашей работе. Как только мы вынесем решения, они будут действовать согласно своей системе, - сказал Освальд. - Наша задача - завершить все до конца года, в некоторых случаях это будет сделано раньше".

"Нам придется проанализировать содержание проб "Б", но мы этого не сможем сделать до того, как получим результаты экспертизы первых проб. Мы постараемся действовать эффективно, но работа непростая. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями. И это позволит нам получить решение за месяц-два до старта Олимпиады в Пхенчхане", - добавил глава комиссии МОК.

Две комиссии МОК - одна под руководством Освальда и вторая под началом Самуэля Шмида были созданы после обнародования второй части доклада Ричарда Макларена, который в своем расследовании заявил о наличии институциональной и организованной системы использования допинга в российском спорте. Комиссия Освальда изучает допинг-пробы всех российских атлетов с Игр-2014, комиссия Шмида расследует причастность российских чиновников к системному использованию запрещенных препаратов.

Ранее президент МОК Томас Бах выразил надежду, что комиссии подведут итоги до старта зимнего сезона, то есть в октябре этого года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
УЕФА: Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением арбитра
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама