МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца года

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Работа комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда по допинг-пробам российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года должна быть завершена до конца года. Об этом заявил руководитель комиссии Освальд во время заседания 131-й сессии МОК в Лиме.

"Мы не можем дисквалифицировать спортсменов, у нас нет такого права, это задача международных федераций, которые полностью проинформированы о нашей работе. Как только мы вынесем решения, они будут действовать согласно своей системе, - сказал Освальд. - Наша задача - завершить все до конца года, в некоторых случаях это будет сделано раньше".

"Нам придется проанализировать содержание проб "Б", но мы этого не сможем сделать до того, как получим результаты экспертизы первых проб. Мы постараемся действовать эффективно, но работа непростая. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями. И это позволит нам получить решение за месяц-два до старта Олимпиады в Пхенчхане", - добавил глава комиссии МОК.

Две комиссии МОК - одна под руководством Освальда и вторая под началом Самуэля Шмида были созданы после обнародования второй части доклада Ричарда Макларена, который в своем расследовании заявил о наличии институциональной и организованной системы использования допинга в российском спорте. Комиссия Освальда изучает допинг-пробы всех российских атлетов с Игр-2014, комиссия Шмида расследует причастность российских чиновников к системному использованию запрещенных препаратов.

Ранее президент МОК Томас Бах выразил надежду, что комиссии подведут итоги до старта зимнего сезона, то есть в октябре этого года.