Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во многом не разделает позицию руководителей агентств - членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), которые требуют отстранения сборной России от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом во время заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме заявил глава WADA Крэйг Риди.

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, в котором они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

"WADA - это гибрид, частью которого являются и спортивные организации, и правительства. Национальные антидопинговые организации были созданы во многих странах мира, и если посмотреть на самые передовые модели мира, то они должны быть независимыми. И лично я считаю, что независимость - хорошо, но независимость накладывает и определенные обязанности", - заявил Риди.

"Комментарии группы национальных антидопинговых агентств делаются на фоне работы, которая ведется в России. И они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед. Большинство из того, о чем они говорят в этом релизе, не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже", - подчеркнул глава WADA.

Совместное заявление глав агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.