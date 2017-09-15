Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018

Спорт
15 сентября, 18:24 дата обновления: 15 сентября, 18:45 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 15, сентября. /ТАСС

Президент WADA подчеркнул, что представители Национальных антидопинговых организаций смотрят "назад, а не вперед" в вопросе работы России в сфере антидопинга

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент WADA Крэйг Риди

Президент WADA Крэйг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ЛИМА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во многом не разделает позицию руководителей агентств - членов института Национальных антидопинговых организаций (NADO), которые требуют отстранения сборной России от Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом во время заседания 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме заявил глава WADA Крэйг Риди.

В среду британское издание Guardian опубликовало заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в NADO, в котором они призвали МОК отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

Смотрите также

Колобков: решение об участии РФ в ОИ-2018 не входит в компетенцию антидопинговых агентств

Юрист: рассмотрение иска российских велогонщиков к WADA и Макларену может занять два года

Глава WADA признал подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

НОАК надеется, что WADA вынесет справедливое решение по остальным российским спортсменам

"WADA - это гибрид, частью которого являются и спортивные организации, и правительства. Национальные антидопинговые организации были созданы во многих странах мира, и если посмотреть на самые передовые модели мира, то они должны быть независимыми. И лично я считаю, что независимость - хорошо, но независимость накладывает и определенные обязанности", - заявил Риди.

"Комментарии группы национальных антидопинговых агентств делаются на фоне работы, которая ведется в России. И они смотрят назад вместо того, чтобы смотреть вперед. Большинство из того, о чем они говорят в этом релизе, не отражает мнение WADA и не помогает нашей работе. Этот вопрос будет рассмотрен на исполкоме WADA в Париже", - подчеркнул глава WADA.

Совместное заявление глав агентств было сделано по итогам встречи членов NADO в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады. При этом члены NADO не против выступления ряда россиян в Южной Корее под нейтральным флагом, но при условии прохождения ими тщательного допинг-контроля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама