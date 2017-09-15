Комиссия Освальда имеет основания выдвинуть обвинения в допинге конкретным спортсменам

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в рамках расследования нашла основания для того, чтобы выдвинуть обвинения в применении допинга конкретным спортсменам. Об этом во время доклада членам МОК заявил сам Освальд.

"Наша роль заключается в том, достаточно ли у нас доказательств, чтобы наказать спортсменов, которые манипулировали или кто-то это сделал за них, - сказал Освальд. - Мы знали, что ситуация требует срочных мер, и мы нашли целый ряд элементов, которые позволят выдвинуть обвинения в отношении конкретных спортсменов. Нам также надо было найти специальную лабораторию, которая бы могла провести надежную медэкспертизу, и ей надо было определить, имели ли бутылочки царапины сверху или под крышкой. Не открывая бутылку им надо было перепроверить эту методологию за счет коллегиального анализа с привлечением международных экспертов".

"Мы поторопили их, через несколько дней мы получим результат по первым 50 бутылочкам. Основываясь на этом мы будем действовать дальше", - добавил глава комиссии.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012-го по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Российская сторона, в свою очередь, признала факт отдельных допинговых нарушений, отрицая при этом государственное вмешательство в скандал, обращая при этом внимание на отсутствие доказательств вины российских спортсменов в докладе. Позднее WADA признало, что в ряде случаев, представленных в документе Макларена, фактов, которые подтверждали бы вину россиян, действительно недостаточно.

Две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет Самуэль Шмид, расследует обвинения в адрес российских чиновников.