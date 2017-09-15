Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия Освальда имеет основания выдвинуть обвинения в допинге конкретным спортсменам

Спорт
15 сентября, 18:27 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Комиссия Дениса Освальда занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в рамках расследования нашла основания для того, чтобы выдвинуть обвинения в применении допинга конкретным спортсменам. Об этом во время доклада членам МОК заявил сам Освальд.

"Наша роль заключается в том, достаточно ли у нас доказательств, чтобы наказать спортсменов, которые манипулировали или кто-то это сделал за них, - сказал Освальд. - Мы знали, что ситуация требует срочных мер, и мы нашли целый ряд элементов, которые позволят выдвинуть обвинения в отношении конкретных спортсменов. Нам также надо было найти специальную лабораторию, которая бы могла провести надежную медэкспертизу, и ей надо было определить, имели ли бутылочки царапины сверху или под крышкой. Не открывая бутылку им надо было перепроверить эту методологию за счет коллегиального анализа с привлечением международных экспертов".

"Мы поторопили их, через несколько дней мы получим результат по первым 50 бутылочкам. Основываясь на этом мы будем действовать дальше", - добавил глава комиссии.

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012-го по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям, после обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне. Российская сторона, в свою очередь, признала факт отдельных допинговых нарушений, отрицая при этом государственное вмешательство в скандал, обращая при этом внимание на отсутствие доказательств вины российских спортсменов в докладе. Позднее WADA признало, что в ряде случаев, представленных в документе Макларена, фактов, которые подтверждали бы вину россиян, действительно недостаточно.

Две комиссии МОК на основе доклада независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет Самуэль Шмид, расследует обвинения в адрес российских чиновников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама