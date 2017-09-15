Комиссия Освальда в приоритетном порядке рассмотрит дела шести отстраненных лыжников РФ

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дела шести отстраненных от международных соревнований российских лыжников будут рассмотрены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в приоритетном порядке. Об этом Освальд заявил во время заседания 131-й сессии МОК в Лиме.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет ФИС, затем в Спортивно- арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"У нас есть шесть [отстраненных российских] лыжников, которые отстранены. Мы рассмотрим их дела в приоритетном порядке", - сказал Освальд.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.