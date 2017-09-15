Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комиссия Освальда в приоритетном порядке рассмотрит дела шести отстраненных лыжников РФ

Спорт
15 сентября, 18:26 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Международная федерация лыжного спорта в конце 2016 года объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Дела шести отстраненных от международных соревнований российских лыжников будут рассмотрены комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в приоритетном порядке. Об этом Освальд заявил во время заседания 131-й сессии МОК в Лиме.

Международная федерация лыжного спорта (FIS), руководствуясь выводами второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, 23 декабря 2016 года объявила о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой. Все лыжники подали апелляции в апелляционный комитет ФИС, затем в Спортивно- арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"У нас есть шесть [отстраненных российских] лыжников, которые отстранены. Мы рассмотрим их дела в приоритетном порядке", - сказал Освальд.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама