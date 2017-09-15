Реконструкция главного стадиона Карачаево-Черкесии завершится в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт главного стадиона Карачаево-Черкесии (КЧР) "Нарт" в Черкесске, начавшийся летом, планируется завершить в 2018 году. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в интервью трем региональным телеканалам, трансляция которого идет в пятницу на ГТРК "Карачаево- Черкесия".

"Принято решение провести масштабную реконструкцию стадиона, его техническое состояние давно уже не отвечало необходимым требованиям. В частности, там появятся современное футбольное поле, беговые дорожки, волейбольная площадка. В 2018 году пригласим жителей республики на открытие стадиона", - сказал Темрезов.

Он отметил, что современный стадион станет базой, как для футбольных команд, так и для легкоатлетической школы КЧР, воспитанники которой занимались в небольшом помещении.

Ранее сообщалось, что спортивное сооружение площадью 7,5 тыс. кв. м активно эксплуатировалось более 40 лет, за все время его ни разу капитально не ремонтировали. В рамках ремонтных работ запланирована реконструкция трибун на 10 тыс. мест, старые сиденья заменят новыми комфортными. Планируется также строительство трех новых спортзалов для тренировок, крытого легкоатлетического манежа, новой дренажной системы футбольного поля. Будет произведена замена покрытия беговых дорожек, а также появятся новые баскетбольная и волейбольная площадки.

Реконструкция "Нарта" проводится по федеральной целевой программе "Развитие физкультуры и спорта в РФ" на условиях софинансирования из бюджета республики.