Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018

Спорт
15 сентября, 19:44 дата обновления: 15 сентября, 19:49 UTC+3

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул, что это будет сделано для того, чтобы "ни у кого не возникло сомнений в "чистоте" российских спортсменов"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

©  Артем Коротаев/ТАСС

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кандидаты в сборную России пройдут дополнительную проверку на допинг перед зимними Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

"Что касается кандидатов в сборную России, в том числе и в хоккейные команды, то будет проведен особый контроль, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно "чистоты" наших спортсменов. Международные федерации, принимая решения об участии наших спортсменов, будут учитывать и пробы, которые будут взяты в начале зимнего сезона", - сказал он.

Смотрите также

Комиссия Освальда имеет основания выдвинуть обвинения в допинге конкретным спортсменам

МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца года

МОК включил в Олимпийскую хартию пункт, позволяющий штрафовать за допинговые нарушения

Комиссия Шмида не будет оглашать фамилии лиц, помогающих расследованию по допингу в РФ

В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) проводит проверку данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте, на основе которой будет решаться вопрос участия сборной в Олимпийских играх, которые пройдут  в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

"Что касается кандидатов в сборную России, в том числе и в хоккейные команды, то будет проведен особый контроль, чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно чистоты наших спортсменов. Международные федерации, принимая решения об участии наших спортсменов, будут учитывать и пробы, которые будут взяты в начале зимнего сезона", - сказал Жуков.

"Будут взяты дополнительные пробы у кандидатов в олимпийскую сборную. Важно, чтобы пробы были взяты в течение последнего полугодия [предшествующего Олимпиаде]. Поэтому с начала зимнего сезона все спортсмены, которые находятся в списке кандидатов в сборную, пройдут дополнительно как минимум по три тестирования без учета тех тестов, которые они будут проходить на международных соревнованиях", - добавил он.

Глава ОКР отметил, что пробы российских спортсменов будут проверяться в международных лабораториях, аккредитованных WADA. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
2
Аксенов предложил создать "клуб друзей по деоккупации Украины"
3
В Москве и Подмосковье от ветра пострадали 15 человек
4
Спортсмены лишены 75 медалей Олимпиад 2008 и 2012 годов после перепроверки проб
5
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
6
Кокорин вошел в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА
7
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама