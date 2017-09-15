Шамиль Тарпищев переизбран членом МОК

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом стало известно в ходе 131-й сессии МОК, которая проходит в Лиме.
Срок полномочий Тарпищева составляет восемь лет. Всего переизбиралось 16 членов МОК, в числе которых глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди и бывший глава WADA Ричард Паунд.
Тарпищев является членом МОК с 1996 года. С 1994 года он входит в состав исполнительного комитета Олимпийского комитета России. Тарпищев является президентом Федерации тенниса России. Под руководством Тарпищева сборная России дважды становилась обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006).
Также Тарпищев был советником президента Российской Федерации по физической культуре и спорту (1992-1994), председателем Координационного комитета по физической культуре и спорту при президенте России (1993-1997), председателем Государственного комитета Российской Федерации по физкультуре и туризму (1994-1996), советником мэра Москвы по спорту и председателем. В 2002 году он стал членом президиума Совета при президенте России по физической культуре и спорту, председателем комиссии по выработке приоритетных направлений государственной политики в области физкультуры и спорта, а также стратегии развития спорта в России.