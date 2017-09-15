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Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоит

Спорт
15 сентября, 20:05 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В пятницу большинство членов МОК сочли неуместным призыв 17 национальных агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций, отстранить Россию от участия в Играх-2018

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Поддержка подавляющим большинством членов Международного олимпийского комитета (МОК) допуска чистых российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане еще не гарантирует участия сборной страны в предстоящих Играх. По словам президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова, говорить об участии сборной России в предстоящей Олимпиаде можно будет только после завершения работы двух комиссий МОК, которые занимаются изучением доклада Ричарда Макларена.

В пятницу большинство членов МОК, включая главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, сочли неуместным призыв 17 национальных агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), отстранить Россию от участия в Играх-2018 из-за допинг-скандала.

"Сейчас не надо сильно обольщаться результатами этого обсуждения, поскольку мы не знаем окончательных результатов работы комиссий, но то, что прозвучало и то, что большинство членов МОК против коллективных наказаний - очень позитивный факт", - сказал Жуков журналистам.

"Загадывать пока не будем, мы не услышали окончательных выводов комиссий. Когда они будут сделаны, решение будет принимать исполком МОК. Но общее мнение, которое было высказано, говорит о том, что нужно наказывать только тех, кто провинился", - добавил он.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Первая, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

В пятницу на сессии МОК были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий.

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