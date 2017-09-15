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Свидлер и Федосеев сыграли вничью в первых партиях четвертьфинала Кубка мира по шахматам

Спорт
15 сентября, 20:35 UTC+3 ТАСС

Вторые партии 1/4 финала Кубка мира в Тбилиси пройдут 16 сентября

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Российский шахматист Петр Свидлер

Российский шахматист Петр Свидлер

©  Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Россияне Петр Свидлер и Владимир Федосеев сыграли вничью свои первые партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

Свидлер свел к ничьей матч с французом Максимом Вашье- Лагравом, Федосеев - с американцем Уэсли Со.

Венгр Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь также не выявили сильнейшего по итогам первой партии. Армянин Левон Аронян переиграл украинца Василия Иванчука.

Вторые партии 1/4 финала пройдут 16 сентября. Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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