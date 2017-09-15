Свидлер и Федосеев сыграли вничью в первых партиях четвертьфинала Кубка мира по шахматам

СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27Происшествия 15 сентября, 21:31
"Арсенал" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 сентября, 21:23
Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппаОбщество 15 сентября, 21:15
ЦБ снизил ключевую ставку, но население в низкую инфляцию пока не веритЭкономика и бизнес 15 сентября, 20:58
"Время первых" и "Монах и бес" получили в Крыму премию российской кинопрессыКультура 15 сентября, 20:56
После теракта в лондонском метро медицинская помощь потребовалась 29 пассажирамМеждународная панорама 15 сентября, 20:49
Семь человек пострадали от грозы в ПодмосковьеПроисшествия 15 сентября, 20:46
Дефранц избрана вице-президентом Международного олимпийского комитетаСпорт 15 сентября, 20:43
Свидлер и Федосеев сыграли вничью в первых партиях четвертьфинала Кубка мира по шахматамСпорт 15 сентября, 20:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 сентября. Россияне Петр Свидлер и Владимир Федосеев сыграли вничью свои первые партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
Свидлер свел к ничьей матч с французом Максимом Вашье- Лагравом, Федосеев - с американцем Уэсли Со.
Венгр Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь также не выявили сильнейшего по итогам первой партии. Армянин Левон Аронян переиграл украинца Василия Иванчука.
Вторые партии 1/4 финала пройдут 16 сентября. Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.