Московское "Динамо" победило "Ладу" в матче чемпионата КХЛ

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев (в центре на дальнем плане) © Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло тольяттинскую "Ладу" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Дастин Бойд (22-я минута), Никита Комаров (40) и Илья Никулин (42). Гости ответили точными бросками Игоря Скороходова (29) и Дмитрия Костромитина (60).

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 19 очками. "Лада", для которой данное поражение стало седьмым подряд, с 17 очками идет 14-й в Восточной конференции.

В следующем туре "Динамо" дома сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Лада" в гостях встретится с ярославским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 17 сентября.

Другие результаты игрового дня:

"Куньлунь" - "Витязь" - 2:0;

"Барыс" - "Сибирь" - 1:3;

"Локомотив" - "Трактор" - 3:1.