Тренер: хоккеист Терещенко проведет первый матч за московское "Динамо" 21 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Форвард Алексей Терещенко проведет первый матч за московский хоккейный клуб "Динамо" 21 сентября против новосибирской "Сибири". Об этом журналистам сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Ожидается, что Терещенко подпишет контракт с "Динамо" в ближайшее время. В пятницу было объявлено, что финский нападающий Сакари Салминен подписал однолетний контракт с бело-голубыми.

"Думаю, что Терещенко проведет первую игру на выезде в Новосибирске, надеюсь, что Салминен сыграет в воскресенье против "Автомобилиста",- сказал Воробьев.

В составе "Динамо" Терещенко становился чемпионом России в 2000 и 2005 годах. Игрок выступал за "Динамо" с 1998 по 2005 год, он вернулся в команду в 2014-м. Нынешним летом 36-летний Терещенко вместе с остальными игроками команды стал неограниченно свободным агентом после смены клубом формы юридического лица. Ранее клуб сообщал, что приступит к переговорам с Терещенко после того, как он восстановится после травмы.

В пятницу "Динамо" на своей площадке победило "Ладу" в матче регулярного чемпионата со счетом 3:2. "Был очень тяжелый матч в психологическом плане. Главное, что вытерпели и на жилах вытащили победу. Думаю, дальше будет легче", - сказал Воробьев.

Наставник "Лады" также прокомментировал итоги встречи. "Третий период провели неплохо, но мы опять нашли способ проиграть. Опять было нарушение численного состава, оно стоило нам матча", - считает специалист.