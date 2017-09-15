Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выборы столицы зимних Олимпийских игр 2026 года пройдут в Милане

Спорт
15 сентября, 23:18 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

На проведение турнира претендуют Сьон, Лиллехаммер, Калгари и Инсбрук

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 2019 года, на которой будет избрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года, пройдет в сентябре в Милане. Решение было принято в пятницу на 131-й сессии МОК в Лиме.

Заявку Милана, который был единственным кандидатом на проведение сессии, в перуанской столице презентовал мэр города Джузеппе Сала.

Потенциальными претендентами на проведение Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

Следующая, 132-я сессия МОК пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане - столице зимних Олимпийских игр 2018 года.

Смотрите также

Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годов

Бах: выбор Парижа и Лос-Анджелеса организаторами Игр - беспроигрышная ситуация для всех

МОК запросил информацию у властей Бразилии по делу о выборах столицы Игр-2016

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
2
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
3
СМИ: в США потерпел катастрофу истребитель Су-27
4
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
7
Минздрав сообщил о создании уникальной вакцины от гриппа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама