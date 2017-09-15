Выборы столицы зимних Олимпийских игр 2026 года пройдут в Милане

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ЛИМА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) 2019 года, на которой будет избрана столица зимних Олимпийских игр 2026 года, пройдет в сентябре в Милане. Решение было принято в пятницу на 131-й сессии МОК в Лиме.
Заявку Милана, который был единственным кандидатом на проведение сессии, в перуанской столице презентовал мэр города Джузеппе Сала.
Потенциальными претендентами на проведение Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).
Следующая, 132-я сессия МОК пройдет в феврале в южнокорейском Пхенчхане - столице зимних Олимпийских игр 2018 года.