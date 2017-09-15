"Колорадо" подписал новый двухлетний контракт с российским хоккеистом Задоровым

ТАСС, 15 сентября. Российский защитник Никита Задоров подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации телеканала TSN, 22-летний Задоров будет зарабатывать $2,15 млн за сезон.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ он провел 145 матчей и набрал 28 (4+24) очков. Защитник был выбран на драфте 2013 года "Баффало" под общим 16-м номером и был обменян в "Колорадо" летом 2015 года.