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"Колорадо" подписал новый двухлетний контракт с российским хоккеистом Задоровым

Спорт
15 сентября, 23:38 UTC+3 ТАСС

Защитник будет зарабатывать $2,15 млн за сезон

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Никита Задоров

Никита Задоров

© AP Photo/Jack Dempsey

ТАСС, 15 сентября. Российский защитник Никита Задоров подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" до конца сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации телеканала TSN, 22-летний Задоров будет зарабатывать $2,15 млн за сезон.

В прошедшем сезоне Задоров сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата и отдал 10 результативных передач. Всего в НХЛ он провел 145 матчей и набрал 28 (4+24) очков. Защитник был выбран на драфте 2013 года "Баффало" под общим 16-м номером и был обменян в "Колорадо" летом 2015 года.

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