Швед: сборная России по баскетболу до последнего сражалась в матче с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты до последней минуты сражались в полуфинальной игре с командной Сербии на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС после матча высказал атакующий защитник сборной России Алексей Швед.

Встреча прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась со счетом 87:79 в пользу сербских баскетболистов. Швед набрал 33 очка, став самым результативным игроком встречи.

"Очень обидное поражение, но мы сражались до последнего. Я набрал много [очков], но это ничего не значит. Мы сократили до минимума в концовке, и у нас была атака, когда я бросил "треху". Был уверен в броске, но не попал. Не получился бросок, который мог все изменить", - сказал Швед.

Матч за третье место российская команда проведет против сборной Испании в воскресенье.