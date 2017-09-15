Мозгов: российским баскетболистам не хватило концентрации в полуфинале ЧЕ с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 15 сентября. /ТАСС/. Баскетболисты сборной России были недостаточно сконцентрированы в первой половине полуфинальной встречи чемпионата Европы против сборной Сербии, что отразилось на игре команды в защите. Такое мнение журналистам высказал российский центровой Тимофей Мозгов.

Баскетболисты сборной России уступили команде Сербии со счетом 79:87 в полуфинальном матче чемпионата Европы. После первой половины россияне уступали 14 очков.

"Ключевой стала первая половина встречи. Не скажу, что мы не включились в игру, но были недостаточно сконцентрированы и могли лучше защищаться, - сказал Мозгов. - Теперь нам предстоит играть в матче за третье место, который, конечно, тоже очень важен для нас".

В матче за бронзу российские баскетболисты сыграют с командой Испании 17 сентября.