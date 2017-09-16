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Головкин проведет защиту трех титулов чемпиона мира по боксу против Альвареса

Спорт
16 сентября, 0:31 UTC+3 ТАСС

12-раундовый поединок пройдет в Лас-Вегасе, соперники получат рекордные гонорары в карьере

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Сауль Альварес и Геннадий Головкин

Сауль Альварес и Геннадий Головкин

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 16 сентября. Геннадий Головкин из Казахстана проведет защиту трех титулов чемпиона мира по престижным версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) - в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе он встретится с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом.

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Поединок вызывает повышенный интерес у поклонников этого вида спорта, поскольку на ринге сойдутся одни из самых популярных боксеров мира и претенденты на неофициальное звание лучшего боксера мира во всех весовых категориях. На поединке будет аншлаг: все билеты были распроданы за две недели до боя.

Соперники получат рекордные гонорары в карьере - по $15 млн гарантированно, также их доходы могут возрасти за счет продажи платных телетрансляций и доходов от продажи билетов, а по предварительным оценкам, поединок способен собрать 1,4 млн просмотров. Для сравнения: последний бой Альвареса с соотечественником Хулио Сесаром Чавесом-младшим посмотрели 1,2 млн человек, Головкина с американцем Дэниэлем Джейкобсом - 170 тыс., а рекорд здесь принадлежит бою американца Флойда Мэйуэзера и ирландца Конора Макгрегора - 4,7 млн. Головкин и Альварес могут собрать $100 млн на продаже трансляций, 60 процентов суммы предназначается боксерам, и Альварес по контракту получит большую часть. За счет продажи билетов поединок может собрать еще $30 млн.

Головкин в 19-й раз проведет защиту титула WBA, которым владеет с 2010 года, в пятый - IBF (с октября 2015-го) и в третий - WBC (с 2014 года владел "временной" версией пояса). В случае победы боксер приблизится к рекорду по количеству защит титула чемпиона мира в средней весовой категории, который принадлежит американцу Бернарду Хопкинсу - 20 (1995-2005). Казахстанец в прошлом бою прервал серию побед нокаутом из 23 боев, выиграв у Джейкобса по очкам, но у него по-прежнему рекордный показатель досрочных побед в этом весе - 89 процентов.

Многие болельщики упрекали Головкина в недостатке сильных соперников, но теперь ему будет противостоять сильнейший боксер в этом весе. Мексиканец в основном выступал в весовой категории до 69,9 кг, где завоевал три пояса чемпиона мира - WBC (2011-2013), WBA (2013) и Всемирной боксерской организации (WBO, 2016-2017). В средней категории он также становился чемпионом мира, выиграв у пуэрториканца Мигеля Котто и у британца Амира Хана. Его поединок с американцем Флойдом Мэйуэзером в 2013 году занял второе место по количеству доходов на тот момент.

Тогда он проиграл по очкам, и это поражение остается единственным в его карьере. На счету 26-летнего Альвареса сейчас 49 побед (34 - нокаутом), одно поражение, одна ничья. В послужном списке 34-летнего Головкина 37 побед (33 - нокаутом), ни одного поражения.

Шансы равны

В этом поединке сложно отдать кому-либо предпочтение, шансы выиграть есть у любого. Мексиканец моложе соперника, но не сказать, что проигрывает ему в опыте - боев у него на 12 больше. Головкин в последнее время выглядел на ринге не очень убедительно, о чем может говорить непростая победа над Джейкобсом лишь решением судей и промежуточный проигрыш британцу Келлу Бруку по очкам на момент остановки в пятом раунде техническим нокаутом. Но и Альварес в последнее время встречался с соперниками явно ниже уровнем, например, британцем Лайамом Смитом и Чавесом-младшим и мог несколько сдать.

Одно ясно - оба прекрасно держат удар, и поединок может получиться затяжным.

Не исключено, что зрители могут снова увидеть боксеров на ринге, и в ближайшее время. В контракте на бой прописан матч-реванш, но только в случае победы Головкина.

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