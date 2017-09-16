ЦСКА сыграет с "Ростовом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Два матча в Москве и Каспийске пройдут в субботу в 10-м туре чемпионата России по футболу. ЦСКА принимает "Ростов", "Краснодар" отправится в гости к "Анжи".

Армейцы опережают ростовчан лишь по большему количеству побед, команды претендуют на места в еврокубках, и победитель встречи поднимется на третье место. Для ЦСКА старт в чемпионате не слишком удался - команда потерпела уже три поражения, тогда как южане под руководством Леонида Кучука выступают даже успешнее, чем год назад, когда "Ростов" Курбана Бердыева занял в итоге шестое место. Кучуку удалось сохранить неуступчивый характер "Ростова", несмотря на серьезное обновление состава.

При этом "Ростов" стал успешно играть в гостях, где показывает пока лучшие в лиге результаты - три победы при двух ничьих. В предыдущем гостевом матче "Ростов" выстоял на поле лидера чемпионата "Зенита" (0:0).

ЦСКА, в свою очередь, на своем стадионе проиграл уже два матча чемпионата - "Локомотиву" (1:2) и "Ахмату" (0:1). В предстоящем матче ожидается противостояние двух белорусских тренеров разных поколений, причем 40-летний Гончаренко добился в тренерской карьере даже большего, чем 58-летний Кучук. Гончаренко шесть раз выиграл с БАТЭ чемпионат Белоруссии, Кучук - столько же раз чемпионат Молдавии во главе "Шерифа". Однако весной Гончаренко завоевал серебро с ЦСКА и вывел армейцев в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как Кучук взял с "Локомотивом" бронзовые медали российского первенства.

Предыдущую игру ЦСКА провел во вторник в Лиссабоне, в стартовом матче Лиги чемпионов, победив португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Вновь победный мяч забил 20-летний форвард Тимур Жамалетдинов, который ранее отличился и в матче чемпионата страны с "Амкаром" (1:0). "Ростов" же в предыдущем туре на своем поле сыграл вничью с "Арсеналом" (2:2), отыгравшись в концовке благодаря пенальти, реализованному Тимофеем Калачевым.

Матч пройдет на стадионе ЦСКА, начало - 16:30 мск. Главный арбитр - Владимир Москалев из Воронежа.

"Краснодар" в Дагестане

В 19:00 на поле выйдут "Анжи" и "Краснодар". Оставшись без групповой стадии Лиги Европы, "Краснодар" сосредоточился на национальном турнире, где пока преуспевает - две победы подряд и шесть матчей без поражений. Уступил "Краснодар" лишь в гостях "Спартаку", а с возвращением на поле после травмы Федора Смолова начал побеждать. В последних встречах с "Динамо" (2:0) и "Уфой" (1:0) забивал только лучший российский бомбардир двух минувших сезонов.

"Краснодар" занимает третье место в таблице, однако в случае осечки в Дагестане может ее потерять. Хозяева обе свои победы одержали на домашнем поле в Каспийске, с семью очками "Анжи" занимает предпоследнее место. Хотя под руководством нового тренера белоруса Вадима Скрипченко "Анжи" стал прибавлять, клуб победил "Уфу" (1:0) и сыграл в гостях вничью с конкурентом в борьбе за выживание "Тосно" (2:2).

Нулевыми ничьими завершились оба матча команд в прошлом сезоне. Очередную встречу на "Анжи-Арене" обслужит судейская бригада во главе с Евгением Турбиным из подмосковного Дмитрова.

10-й тур стартовал в пятницу, когда "Арсенал" победил "Динамо" (1:0). В воскресенье встречаются "СКА-Хабаровск" и "Ахмат", "Тосно" и "Спартак", "Рубин" и "Урал". Завершится тур в понедельник матчами между "Локомотивом" и "Амкаром", а также "Зенитом" и "Уфой".

После девяти туров в чемпионате лидирует "Зенит" - 21 очко. 20 очков набрал "Локомотив", 18 - "Краснодар".