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Бах извинился перед игроками НХЛ за то, что они не смогут выступить на Олимпиаде-2018

Спорт
16 сентября, 2:33 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 16, сентября. /ТАСС

Глава МОК выразил сожаление в связи с тем, что Международной федерации хоккея и североамериканской лиге не удалось прийти к компромиссу в этом вопросе

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© AP Photo/Gene J. Puskar

ЛИМА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах извинился перед игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что они будут вынуждены пропустить Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

В апреле НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, на прошлой неделе Международная федерация хоккея (IIHF) уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактом до Олимпиады-2018.

"Я очень извиняюсь перед игроками за это, поскольку некоторых из них я знаю лично. С некоторыми я встречался в Олимпийской деревне в Сочи, завтракал с ними. Когда я у них спрашивал об участии в Играх, они были едины в желании снова вернуться и не понимали, почему постоянно столько проблем вокруг их участия. Я действительно сожалею, что НХЛ не позволила игрокам выступить на Играх в Пхенчхане", - сказал Бах.

В пятницу российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин, который изначально заявлял о готовности поехать на Олимпиаду в обход запрета, объяснил, почему он не сможет сделать этого.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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