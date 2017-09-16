Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в России

Спорт
16 сентября, 3:12 UTC+3 ЛИМА ЛИМА 16, сентября. /ТАСС

Глава МОК заявил, что комиссии, изучающие данные доклада Макларена, должны завершить работу до старта соревнований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Томас Бах

Томас Бах

© EPA-EFE/ERNESTO ARIAS

ЛИМА, 16 сентября. /ТАСС/. Предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане не должны проходить на фоне продолжающегося расследования нарушений антидопинговых правил в российском спорте, обе комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) должны завершить свою работу до старта соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.

Смотрите также
Логотип Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

Сдержанный оптимизм: МОК пока не видит оснований не пускать сборную России на Игры-2018

В пятницу на сессии МОК в Лиме были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий, которые изучают данные из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Обе комиссии не смогли назвать точных сроков окончания своей работы, отметив, что они постараются сделать это до конца года.

"Олимпийские игры в Пхенчхане не должны затемняться продолжающимся процессом по делу России, - сказал Бах. - Я уверен, что комиссия Самуэля Шмидта закончит свое расследование до Игр в Пхенчхане, никто не заинтересован в том, чтобы затягивать".

"Что касается признания [российской стороной доклада Макларена], то мы видим публикации противоречивых заявлений. Однако это только небольшая, символическая часть, и одно только признание не даст забыть того, что произошло в прошлом. Это может помочь комиссии Шмидта сформировать рекомендацию, но это не даст забыть о прошлом", - добавил он.

Первая комиссия, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Шмидта - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.

Смотрите также

Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом поле

МОК: работа комиссии по допинг-пробам ОИ-2014 должна завершиться до конца года

Бах рассчитывает, что комиссия Освальда завершит работу по атлетам РФ до зимнего сезона

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
2
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
3
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
4
"Нафтогаз" заявил об отказе Siemens поставлять оборудование на Украину из-за заказов в РФ
5
Ким Чен Ын заявил, что конечная цель КНДР заключается в достижении военного паритета с США
6
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
7
Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама