Бах: Олимпиада не должна проходить в тени продолжающегося расследования допинга в России

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ЛИМА, 16 сентября. /ТАСС/. Предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане не должны проходить на фоне продолжающегося расследования нарушений антидопинговых правил в российском спорте, обе комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) должны завершить свою работу до старта соревнований. Об этом на пресс-конференции заявил президент МОК Томас Бах.
В пятницу на сессии МОК в Лиме были представлены отчеты о промежуточных итогах работы комиссий, которые изучают данные из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Обе комиссии не смогли назвать точных сроков окончания своей работы, отметив, что они постараются сделать это до конца года.
"Олимпийские игры в Пхенчхане не должны затемняться продолжающимся процессом по делу России, - сказал Бах. - Я уверен, что комиссия Самуэля Шмидта закончит свое расследование до Игр в Пхенчхане, никто не заинтересован в том, чтобы затягивать".
"Что касается признания [российской стороной доклада Макларена], то мы видим публикации противоречивых заявлений. Однако это только небольшая, символическая часть, и одно только признание не даст забыть того, что произошло в прошлом. Это может помочь комиссии Шмидта сформировать рекомендацию, но это не даст забыть о прошлом", - добавил он.
Первая комиссия, которую возглавляет Денис Освальд, занимается перепроверкой допинг-проб участников Игр-2014, вторая - специальная комиссия МОК под руководством Шмидта - расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами.