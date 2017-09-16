"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с Камчатки

ТАСС, 16 сентября. Камчатка первой на Дальнем Востоке и в стране дала старт всероссийским соревнованиям "Кросс нации - 2017", забег проходит в крае уже в 14-й раз. Всего на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области, где в субботу проходят соревнования, в забеге примут участие несколько тыс. человек.

"Старт забегу дан в 12 часов на асфальтированной площадке биатлонного комплекса имени В. Фатьянова. Сами же трассы, как и прежде, проложены по территории лыжной базы "Лесная", их протяженность - 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Трассы рассчитаны на среднюю физическую подготовку, поэтому особых проблем с их прохождением участники испытывать не будут", - сообщила и. о. министра спорта Камчатского края Людмила Черемисина.

Состязания для юных спортсменов Камчатки

По словам директора краевого Центра спортивной подготовки Камчатского края Юрия Куракина, как всегда, на случай непредвиденных ситуаций будет организовано дежурство сотрудников медицинской службы, спасателей и службы безопасности. Кроме того, если в предыдущие годы в рамках "Кросса нации" состязания для самых юных спортсменов проводились по инициативе регионального министерства спорта, то в 2017 году они включены в официальное положение соревнований.

"Впервые дети смогут посоревноваться за кубки и медали от Министерства спорта РФ. Подобную награду смогут получить дети 8 лет и младше. Отдельное внимание стоит уделить номинациям, в рамках которых пройдет награждение участников. Традиционно будут выбраны самые юные и самые опытные участники забега. Также будут номинированы самая дружная семья и самый дружный спортивный коллектив", - сообщила заместитель директора краевого Центра спортивной подготовки Виктория Рейнасте.

В прошлом году участие в забеге на Камчатке приняли более 5 тыс. человек. Самыми старшими были участники 1936-37 годов рождения, самым маленьким стал полуторагодовалый мальчик. В нынешнем году организаторы ожидают меньшее число участников, так как в этот же день на Камчатке пройдет военно-спортивная игра "Гонка героев", и часть участников забега прошлого года будут принимать участие в ней, сообщил ТАСС один из организаторов кросса Михаил Рудько.

Кросс нации в городе Юности

В Хабаровском крае центром проведения всероссийского дня бега "Кросс нации - 2017" был выбран Комсомольск-на-Амуре. Забеги на расстояния от 0,5 до 3 километров для всех возрастных категорий стартовали на городской набережной реки Амур в 10:30 утра (3:30 мск), принять участие в них могли все желающие. Как пояснили в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике, цель "Кросса нации" - популяризация легкой атлетики и пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Юности.

Местом старта и финиша легкоатлетов стала концертная площадка на набережной, соревнования завершатся во втором часу после полудня. В Хабаровске днем позже, в воскресенье, пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета на призы мэра города, участие в которой примут студенты и старшие школьники.

Кросс, популярный на Сахалине

Организаторы "Кросса нации" на Сахалине рассчитывают, что в этом году участие в забеге примут более 2,5 тысячи участников. "Всероссийский кросс нации у жителей области пользуется особой популярностью. Соревнования являются одними из массовых. Каждый год количество участников увеличивается. Причем теперь бегут целыми семьями: дети, внуки, бабушки, дедушки", - сообщили ТАСС в региональном министерстве спорта.

Дистанции для участников останутся прежними - 1, 4, 6, 8, 12 км, но в связи с ремонтными работами, которые идут на дорогах города, изменился маршрут. Старт будет дан на площади Победы, оттуда участники двинутся на юг по улице Горького, до улицы Емельянова, затем на запад до пересечения с улицей Комсомольской, по ней на юг до улицы Пуркаева и вновь по улице Горького до площади Победы.

На Колыме участие в "Кроссе нации" в прошлом году приняли около 700 человек. В этом, по данным организаторов, заявки подали около тысячи магаданцев. В программе соревнований забеги на 1 км (мальчики и девочки 10 лет и младше, мальчики и девочки 11-15 лет, юноши и девушки 16-20 лет, мужчины и женщины 50 лет и старше) и 2 км (мужчины и женщины от 21 года до 49 лет).

Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются кубками, медалями, грамотами департамента физической культуры и спорта Магаданской области.

"Кросс нации" - самое масштабное по количеству участников и географическому охвату массовое спортивное мероприятие, которое проводится на территории России с 2004 года. Основная цель "Кросса нации" - пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой.