Форвард "Вашингтона" Кузнецов признался, что летом рассматривал вариант возвращения в КХЛ

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ТАСС, 16 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лини (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов рассказал, что до подписания нового контракта рассматривал вариант возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) из-за возможности участвовать в Олимпийских играх 2018 года. Слова спортсмена приводит портал Russian Machine Never Breaks.
В июле Кузнецов подписал с "Вашингтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $62,4 млн, больше него в "Кэпиталз" зарабатывает только Александр Овечкин. В апреле НХЛ объявила, что игроки лиги не смогут выступить на Олимпиаде в Южной Корее.
"Я думал об этом [Олимпиаде], потому что я пропустил Олимпийские игры в Сочи. И летом приходили разные мысли о том, как поступить. Каждый хоккеист решает сам, где он хочет играть, но он должен хорошо подумать, чтобы принять верное решение. Я сделал свой выбор [подписал контракт с "Вашингтоном"] и рад этому, надеюсь, буду выступать здесь еще долго", - сказал Кузнецов.
"Дело не в том, что я хотел играть в КХЛ, просто в жизни всякое случается, - продолжил хоккеист. - Вы должны держать в уме несколько вариантов развития событий. Я не один, у меня есть семья, я должен быть готов ко всему. Подписание контракта в НХЛ - непростой процесс".
Кузнецов был выбран "Вашингтоном" на драфте 2010 года под общим 26-м номером. Хоккеист дебютировал за клуб в марте 2014 года, до этого он с 2009 года выступал за "Трактор". Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мирового первенства в составе сборной России.