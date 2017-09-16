Лучшему борцу вольного стиля в истории Александру Медведю исполняется 80 лет

ТАСС, 16 сентября. Трехкратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Александру Медведю в субботу исполняется 80 лет. Знаменосец сборной СССР на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене был признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.

"Человек не может победить Медведя" - такая поговорка была в ходу в 60-70-е гг., и доля шутки в ней была не столь велика. Медведь выиграл Олимпийские игры в 1964, 1968 и 1972 гг., а также семь чемпионатов мира и три - Европы; на Олимпиадах советский борец побеждал, несмотря на регулярные проблемы со здоровьем. От природы обладая фантастической силой, Медведь в армейские годы заработал болезнь сердца, что не позволяло ему проводить на ковре много времени. Как шутил сам Александр Васильевич, из-за этого приходилось побеждать соперников досрочно - иначе после трех минут поединка поднималось давление.

Медведь родился в Киевской области Украины, выступал за сборную СССР, после распада которого остался в Белоруссии, где оказался в армейские годы. Доставшуюся в наследство от дедов физическую силу Александр развивал с юных лет - в войну и после нее приходилось много работать в поле и по хозяйству. Медведь не раз впоследствии подчеркивал, что почти все его ровесники, выросшие в тяжелые послевоенные годы, были физически очень сильными людьми.

В детстве Медведь занимался многими видами спорта - вплоть до гимнастики, где с такими физическими данными можно было переломать все снаряды. А в борьбу во многом попал случайно - уже в армии, где его вызвал на поединок лейтенант. Он был чемпионом Минской области, где Медведь проходил службу в танковых войсках, но опытного борца Медведь уверенно победил, начав тем самым собственную яркую карьеру.

В 22 года Медведя подключили к сборной СССР, а через три года в американском Толидо он выиграл первую золотую медаль чемпиона мира. Повторив этот успех через год в Софии, Медведь на свои первые олимпийские игры в Токио в 1964 году поехал в ранге фаворита и не подвел. Хотя впоследствии вспоминал, что успехи вскружили ему голову, и он настолько уверовал в преимущество над соперниками, что едва не проиграл малоизвестному шведу. С тех пор к своим конкурентам он относился с большим уважением - за что почитали его и они, хотя постоянно проигрывали.

Друзья-конкуренты

В Токио Медведь выступал еще в полутяжелой категории и ему пришлось сгонять почти 10 кг веса. Но вскоре Медведь перешел уже в тяжелую категорию, где выиграл две следующие Олимпиады. В 1968 году в Мехико у него проявились проблемы с сердцем, однако он сумел победить главных конкурентов - борца из ФРГ Вильфрида Дитриха и болгарина Османа Дуралиева, который на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы в общей сложности завоевал 10 серебряных медалей, раз за разом проигрывая Медведю.

В 1972 году на Олимпиаду в Мюнхен Медведь приехал уже знаменитым спортсменом, получив право нести флаг страны на церемонии открытия. 45 лет назад российские борцы вольного стиля завоевали рекордные пять золотых медалей, а Медведь поставил яркую точку в финале с Дуралиевым. При этом бороться ему пришлось на обезболивающих - в полуфинале с американцем Крисом Тэйлором Медведь надорвал спину - американец весил около 200 кг, однако советский борец все- таки нашел возможность для решающего приема.

Медведь всегда был в прекрасных отношениях со своими соперниками, которые также уважали российского борца. Медведь с сожалением вспоминал, что и Дуралиев, и Дитрих, и Тэйлор уже ушли из жизни, причем американец из-за проблем с сердцем не дожил и до 30. Похороны Дитриха в 1992 году даже отложили на несколько дней, чтобы советский друг успел получить визу и прибыть на траурную церемонию с соперником, представлявшим противоположный политический лагерь.

50 лет в профессорах

В 1972 году 35-летний Медведь завершил карьеру. После победы над Дуралиевым он встал на колени в центре ковра и под овации публики поцеловал его - эта сцена является одной из самых ярких в истории олимпийского спорта. Медведь остался жить в Минске, где еще будучи действующим спортсменом основал борцовский турнир, существующий до сих пор и обладающий высоким статусом Гран-при. Медведь более 50 лет работает в Минском радиотехническом институте профессоров на кафедре физического воспитания, тренировал спортсменов, занимался также судейством; на церемонии открытия Олимпиады 1980 года в Москве он произнес клятву от лица судей.

Сын Александра Медведя Алексей в конце 80-х годов становился чемпионом СССР и побеждал на Кубке мира, хотя славы отца не снискал. Александр Медведь воспитывает внуков и правнуков, однако в прошлом году он потерял жену.

После распада СССР Медведь возглавил олимпийскую сборную Белоруссии по борьбе, а также стал вице-президентом НОК. В 2004 году в Афинах Медведь снова нес флаг на церемонии открытия Игр - на сей раз ставшей для него родной Белоруссии. Здесь его знает каждый - Медведь остается одним из самых популярных людей страны.