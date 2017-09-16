Генменеджер: хоккеисты "Северстали" играли на равных во всех матчах, кроме встречи со СКА

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Северстали", за исключением матча со СКА, уступали в равной борьбе в остальных проигранных встречах на старте чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер клуба Валерий Зелепукин.
Череповецкая команда в 10 матчах одержала только три победы, набрав 12 очков, и занимает восьмое место в Западной конференции. При этом "Северсталь" уступила во всех играх чемпионата, проходивших в августе.
"Не могу сказать, что стартовый отрезок получился неудачным или провальным. Если смотреть на каждую отдельную игру, все они были проиграны в равной борьбе: в одну шайбу, овертайме за исключением матча со СКА (2:7), когда мы проиграли вчистую, - сказал Зелепукин. - При хорошем стечении обстоятельств в остальных матчах мог быть хороший результат. Вопросов по тренерскому штабу мы даже не рассматриваем - смотрим на общую картину, и если игроки и тренеры все вместе будут работать, то все будет нормально".
В списке травмированных у "Северстали" находятся защитник Константин Корнеев и нападающий Алексей Угаров. "Для нас это было разочарованием, что игроки, на которых мы надеялись, получили травмы и сейчас в лазарете. С нетерпением ждем их возвращения со дня на день", - отметил Зелепукин.
"Северсталь" уступила в последнем матче в Казани "Ак Барсу" со счетом 1:2 в овертайме. В субботу череповчане проведут матч в Нижнекамске с "Нефтехимиком".