Три игрока КХЛ и двое из МХЛ были дисквалифицированы за допинг в сезоне-2016/17

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Три игрока Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и двое из Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получили дисквалификации за допинг по итогам сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

В пятницу на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что из 400 взятых совместно ИИХФ и ФХР допинг-проб семь оказались положительными. По словам Фазеля, допинг-пробы брались, в том числе у игроков на молодежных и женских соревнованиях на территории России. Глава ИИХФ также подчеркнул, что не видит оснований не допускать мужскую и женскую сборные России до Олимпийских игр 2018 года, несмотря на расследования комиссий МОК, по результатам которых будет вынесен вердикт об участии россиян на Олимпиаде.

"ФХР, безусловно, знает об этих случаях положительных проб. О троих игроках ИИХФ уже заявляла: это случаи с Данисом Зариповым, Андреем Коневым и Дереком Смитом, - говорится в сообщении. - К двоим игрокам не была применена дисквалификация. Еще двое - это игроки МХЛ Александр Ермаков и Дмитрий Среднев".

Упомянутые игроки МХЛ, по сообщению пресс-службы, не являются кандидатами в сборные России. "Поводов для санкций к сборным командам России нет", - было сказано в сообщении.

Нападающий "Мытищинских Атлантов" Ермаков в сезоне-2016/17 провел 51 матч, в которых набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач). Среднев в 11 матчах прошлого сезона за "Толпар" набрал 8 (4+4) очков.

Зарипов был дисквалифицирован до 22 мая 2019 года, Конев - до 19 ноября 2017-го, Смит - до 2 сентября 2018-го.