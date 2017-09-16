Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игроки МХЛ были уличены в допинге после приема носовых капель

Спорт
16 сентября, 10:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Три игрока приняли капли в нос, в которых оказались запрещенные препараты, двое были наказаны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Морозов

Алексей Морозов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), уличенные в употреблении допинга в прошлом сезоне, применяли запрещенное вещество, которое находилось в каплях для носа. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Смотрите также

Три игрока КХЛ и двое из МХЛ были дисквалифицированы за допинг в сезоне-2016/17

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме о том, что из 400 допинг-проб, взятых IIHF и Федерацией хоккея России (ФХР), было выявлено семь положительных. Были дисквалифицированы пять хоккеистов: выступавшие в клубах Континентальной хоккейной лиги Данис Зарипов, Дерек Смит и Андрей Конев, а также нападающие команд МХЛ "Мытищинские Атланты" Александр Ермаков и Дмитрий Среднев из "Толпара". К еще двум хоккеистам наказание применено не было.

"На допинге были пойманы хоккеисты из "Атлантов", "Толпара" и "Алтая". Все трое по глупости приняли капли в нос, никакого специального допинга они не принимали, но в каплях оказались запрещенные препараты, - сказал Морозов. - У нас это было под контролем. В итоге двое понесли наказание, а один игрок был полностью оправдан".

Ермаков в прошлом сезоне сыграл 51 матч и набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач), Среднев в 11 играх набрал 8 (4+4) баллов.

Смотрите также

Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018

Фазель: IIHF не будет ужесточать санкции в отношении Зарипова, если он перейдет в НХЛ

Чемпион мира по хоккею Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Ямайке умерла старейшая жительница Земли
2
Полиция возбудила дело о нападении на главу московского штаба Навального Ляскина
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
5
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
6
Белый дом: предложения США по реформам в ООН поддержали 120 государств
7
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
Темы дня
Новости партнеров
Реклама