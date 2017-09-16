Игроки МХЛ были уличены в допинге после приема носовых капель

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Два игрока Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), уличенные в употреблении допинга в прошлом сезоне, применяли запрещенное вещество, которое находилось в каплях для носа. Об этом ТАСС рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме о том, что из 400 допинг-проб, взятых IIHF и Федерацией хоккея России (ФХР), было выявлено семь положительных. Были дисквалифицированы пять хоккеистов: выступавшие в клубах Континентальной хоккейной лиги Данис Зарипов, Дерек Смит и Андрей Конев, а также нападающие команд МХЛ "Мытищинские Атланты" Александр Ермаков и Дмитрий Среднев из "Толпара". К еще двум хоккеистам наказание применено не было.

"На допинге были пойманы хоккеисты из "Атлантов", "Толпара" и "Алтая". Все трое по глупости приняли капли в нос, никакого специального допинга они не принимали, но в каплях оказались запрещенные препараты, - сказал Морозов. - У нас это было под контролем. В итоге двое понесли наказание, а один игрок был полностью оправдан".

Ермаков в прошлом сезоне сыграл 51 матч и набрал 19 очков (9 шайб + 10 передач), Среднев в 11 играх набрал 8 (4+4) баллов.