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Матчи чемпионата Италии по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах непогоды

Спорт
16 сентября, 11:09 UTC+3 ТАСС

В результате стихии в тосканском Ливорно погибли восемь человек

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ТАСС, 16 сентября. Все матчи двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу, которые пройдут в эти выходные, начнутся с минуты молчания в память о жертвах непогоды в Ливорно. Об этом сообщает портал Football-italia.

В пятницу правительство Италии объявило о введении режима чрезвычайного положения в тосканском Ливорно, пострадавшем от наводнения и оползней в минувшие выходные. Сильнейший дождь, прошедший в ночь на 10 сентября, привел к сходу оползней в городе на Тирренском побережье, что привело к обрушению жилых домов и гибели восьми человек. В частности, под руинами оказалась погребена целая семья, в том числе ребенок.

Грозовой фронт пришел на Апеннины после одного из самых знойных летних сезонов, зарегистрированных за последние 200 лет. Во многих районах Италии дождей не было более трех месяцев, что привело к засухе и обширным лесным пожарам. Начавшийся дождь отличался той же аномальной интенсивностью, что и предшествующая жара.

Из-за непогоды в прошедшие выходные матч третьего тура чемпионата Италии "Сампдория" - "Рома" был перенесен.

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