Путин приветствовал участников "Кросса нации", любящих спорт и здоровый досуг

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям Всероссийского дня бега "Кросс нации 2017" . Текст телеграммы размещен в субботу на сайте Кремля.

"Отмечу, что знаменитый "Кросс нации" проводится во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную приверженность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей и единомышленников", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что День бега "вновь соберет десятки тысяч участников, станет для них настоящим праздником, оставит яркие, незабываемые впечатления".

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие, которое пройдет в субботу во всех регионах страны. Участниками легкоатлетических забегов по всей России станут более 1,5 млн человек. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками.