"Кросс нации" собрал в Сибири тысячи любителей бега и фанатов здорового образа жизни

КЕМЕРОВО, 16 сентября. /ТАСС/. Тысячи сибиряков в субботу принимают участие во всероссийских соревнованиях "Кросс нации - 2017", ставших популярными среди тех, кто хочет испытать себя, встретиться и посоперничать с единомышленниками, а также просто хорошо провести время.

Столица Алтайского края, празднующая в субботу 287-летие, собрала на "беговой дорожке", по предварительной информации, около 5 тыс. человек (из 10 тыс. участников, которые, как ожидаются, примут участие в соревнованиях в крае - прим. ТАСС). Забег в Барнауле стал самым массовым среди алтайских городов. Как передает корреспондент ТАСС, площадь Советов была заполнена людьми: у подножия местного памятника Ленину собрались фанаты спорта и здорового образа жизни.

На старт забега вышли и участники спортивных объединений. Среди них - юные пловцы спортшколы "Обь" Богдан Панов (11 лет) и Влад Сухатский (13 лет). Ребята говорят, что хотят проверить себя. "Хочется узнать, как пробегу, раньше бегал на 5 км, сегодня побегу на 4 км, а еще нам сказали, что за 1-е, 2-е, 3-е места дают велосипед - вдруг получится выиграть", - сказал Богдан.

Помимо Барнаула, праздничный забег в субботу проходит и в Новосибирской области - соревнование в этом году совпало с 80-летием региона и было включено в программу юбилейных мероприятий. В Новосибирске, где в субботу впервые после долгого похолодания установилась теплая солнечная погода, на старт вышли 3115 участников. Это чуть больше, чем планировали организаторы.

"Погода помогла. У нас были даже мамочки с колясками на забеге спортсменов от 2006 года рождения. Они бежали последними, за остальными участниками", - сказали ТАСС в управлении физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Всего, как ожидается, в области в "Кроссе нации" должны были принять участие около 15 тыс. человек.

И стар, и млад

Провести выходной день спортивно и активно в Иркутске решили, по предварительным данным, около 6 тыс. человек. "Кросс нации" привлекает жителей тем, что позволяет показать свою спортивную форму, собраться с единомышленниками, пробежаться, послушать хорошую музыку и отметить сильнейших и проверить свои силы", - сказал ТАСС министра спорта Иркутской области Илья Резник.

Свои силы и упорство демонстрировали бегуны различных возрастов - девчонки и мальчишки 4 и 5 лет, 86-летняя пенсионерка и другие. А вот в Красноярске самым возрастным участников стал 90-летний Александр Веретнов, который преодолел дистанцию в 10 километров. "Недавно у Веретнова была травма ноги, но он вернулся в беговой спорт: летом начал с коротких дистанций, потом одолел 5 км, а сейчас 10 км", - сообщили ТАСС в Главном управлении по физической культуре и спорту мэрии Красноярска.

Точное количество участников "Кросса" в городе и крае подведут позже, но уже отмечают, что спортивное состязание собрало несколько тысяч человек на разных дистанциях. Один из забегов был на дистанцию 2019 метров, он посвящен зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.

Бегом в районы

В Кемерове "Кросс", который проходил в сосновом бору, начался с небольшого дождя. Однако, как рассказал ТАСС начальник департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский, это не помешало бегунам начать соревнования.

"Дождик поморосил и перестал. По предварительным оценкам, в Кемерове в "Кроссе нации" участвовали около 1,6 тыс. человек. Самый юный участник 2016 года рождения, самый старший - 1933 года рождения", - отметил он.

В Омской области соревнования традиционно проходит не в столице региона, а в районах, чтобы и сельские жители приобщались к спорту, сказал ТАСС представитель министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"В этом году в забеге примут участие около 9 тыс. человек в 12 районах, - пояснил собеседник агентства. - Сегодня дан старт в Большеречье, Тюкалинске, Таре, Крутинке, Одесском, Тевризе, Знаменском, Седельникове, Колосовке, Полтавке и Красноярке (Омский район). Но основные мероприятия пройдут завтра в Калачинске - туда привезут всю атрибутику и награды". Также в воскресенье, 17 сентября, пройдет "Кросс нации" в Хакасии.

О "Кроссе нации"

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками - прим. ТАСС). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.

В нынешнем году о готовности принять участие в "Кроссе нации" заявили в 84 регионах страны.