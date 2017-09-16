Более тысячи человек приняли участие в "Кроссе нации" в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Более тысячи человек в Севастополе приняли участие в забегах на разные дистанции в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2017". Утром в субботу они собрались в севастопольском парке Победы, чтобы участвовать в одном из самых массовых и масштабных спортивных мероприятий в стране, которое в Севастополе проводится уже в четвертый раз.

"У нас была тысяча номеров, но пришлось раздавать дополнительные, так как участников оказалось больше", - говорит Сергей Резниченко, и. о. начальника управления по делам молодежи и спорта, выступившего организатором акции в Севастополе совместно с городским олимпийским советом.

В 9:45 мск после торжественного открытия и разминки, проведенной инструктором одного из фитнесс-клубов Севастополя, был дан старт первому забегу на 2 км.

Участники бегут дистанции на 2 км, 3 км, 6 км и 12 км, все они разбиты на возрастные категории. Оценивают результаты забегов профессиональные спортивные судьи. "При наличии у участников индивидуального идентификационного номера в базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО результаты будут фиксироваться в протоколах по выполнению нормативов ГТО", - пояснила начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Лариса Евдокимова.

Быть спортивным - модно

С каждым годом здоровый образ жизни набирает все большую популярность среди севастопольцев. "Сейчас в связи со сдачей норм ГТО пошла популяризация массового спорта, большую популярность приобретает бег на средние и длинные дистанции. Уровень физической подготовки молодежи немножко отстает, но уже все пошло на улучшение, уже многие сами занимаются, по утрам и вечерам бегают, готовятся к подобным мероприятиям, хотят получить золотой значок ГТО. Быть спортивным становится модно", - говорит Ольга Самсонова, старший тренер сборной Севастополя по легкой атлетике.

Самсонова много раз выступала судьей на массовых спортивных мероприятиях в Севастополе, и, по ее словам, после них дети с охотой приходят заниматься легкой атлетикой. "Приходят, конечно, с разными целями, и родители приводят, и приходят осознанно заниматься профессионально, кто чувствует силы именно в этом виде - легкой атлетике", - говорит она.

От мала до велика

По словам организаторов, одним из главных достоинств "Кросса нации" является то, что в забегах могут принять участие все желающие, независимо от возраста. Большинство участников сегодняшних забегов - это севастопольские школьники и студенты, но среди них много и севастопольцев постарше - это люди, для которых здоровый образ жизни давно стал нормой.

"Я просто в интернете увидел, что будет проводиться "Кросс нации", я бегаю постоянно, просто для себя. Интересно в соревнованиях поучаствовать, к тому же я к марафону готовлюсь, который будет 24 сентября в Москве, поэтому это как промежуточные соревнования", - говорит 27-летний Сергей.

"Мы впервые участвуем в "Кроссе нации", параллельно сдаем нормативы ГТО, мы - это группа прокурорских работников. Здоровый образ жизни сегодня - это лейтмотив нашего будущего, поэтому мы показываем пример молодым, а молодые поддерживают наши устоявшиеся традиции, и в Севастополе, и в прокуратуре. У нас спортивный коллектив, участвуем во всех спартакиадах города", - говорит начальник одного из отделов прокуратуры Севастополя Григорий Скуратов, который в свои 63 года через день бегает на дистанцию в 10 км.

О "Кроссе нации"

Ежегодный Всероссийский день бега "Кросс нации" - самое массовое спортивное мероприятие в стране, которое проводится с 2004 года. Целью акции является пропаганда среди населения здорового образа жизни. Руководство организацией соревнований осуществляет Минспорт РФ и Всероссийская федерация легкой атлетики.