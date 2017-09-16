Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Кросс нации" проходит в Москве с участием министра спорта РФ Колобкова

Спорт
16 сентября, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в воскресенье в 84 регионах страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков (в центре) во время массового забега "Кросс нации – 2017" на территории природно-исторического парка "Тушинский"

Министр спорта РФ Павел Колобков (в центре) во время массового забега "Кросс нации – 2017" на территории природно-исторического парка "Тушинский"

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Традиционный Всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в воскресенье в 84 регионах страны. Центральный этап легкоатлетического фестиваля стартовал в Москве на территории природно-исторического парка "Тушинский", передает корреспондент ТАСС с места событий.

В программе мероприятий пройдут массовый забег на дистанцию 1000 метров, а также забеги для определенных возрастных групп на дистанции 500, 1000, 1500, 3000 и 6000 метров.

Смотрите также

"Кросс нации" на Дальнем Востоке стартовал с Камчатки

На старт дистанции 1000 м под номером 13013 вышел министр спорта РФ Павел Колобков. Приветствуя участников мероприятия, он отметил, что "Кросс нации" за последние годы стал самым массовым спортивным праздником в стране. "Поздравляю всех участников с этим праздником, который стал самым крупным и массовым в нашей стране. Бежит вся Россия - мы начали забеги на Сахалине и Камчатке, а закончим в Калининграде", - сказал он.

"Я не представляю свою жизнь без спорта, и за последнее время он стал хорошей привычкой для многих россиян, мы видим, сколько людей занимается физической культурой. "Кросс нации" - это мероприятие не для соревновательного духа, тут важно общение с людьми, у которых такие же интересы. Но в следующем году мы что-нибудь придумаем для того, чтобы внести спортивный интерес", - добавил он.

В нынешнем году о готовности принять участие в "Кроссе нации" заявили в 84 регионах страны. Всего в спортивном празднике по всей России примут участие более 1,5 млн человек.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях.

Смотрите также

Путин приветствовал участников "Кросса нации", любящих спорт и здоровый досуг

Всероссийский день бега "Кросс нации" пройдет в субботу

Более 1,5 млн человек примут участие в "Кроссе нации - 2017"

Около 2 тыс. жителей Крыма примут участие в забеге "Кросс нации" в Симферополе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
2
Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Крейсер "Петр Великий" и другие корабли "уничтожили" противника в Баренцевом море
5
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
6
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
7
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама