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Гимнастка Ильянкова сохраняет шансы поехать на чемпионат мира в Монреаль

Спорт
16 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянка из-за болей в спине в начале недели была вынуждена прекратить активную подготовку к чемпионату мира

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© EPA/PETER KLAUNZER

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянка Анастасия Ильянкова, которая из-за болей в спине в начале недели была вынуждена прекратить активную подготовку к чемпионату мира по спортивной гимнастике в Канаде, в настоящее время чувствует себя хорошо и остается основной претенденткой на участие в турнире. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Ильянкова вместе с Ангелиной Мельниковой, Еленой Ереминой и Марией Пасекой в начале сентября была включена в состав сборной России на октябрьский чемпионат мира в Монреале.

"Боль в позвоночнике ушла, - заметила Родионенко. - У нас еще есть время принять окончательное решение по составу. Если до нашего отлета больше не будет никаких проблем, то на чемпионат мира поедет Ильянкова, которая пока активно не тренируется".

"Но если мы поймем, что эту спортсменку все-таки нельзя везти в Монреаль, то вместо нее туда отправится Мария Харенкова, которую тогда мы заявим на бревно и вольные упражнения", - подытожила собеседница агентства.

Чемпионат мира пройдет в Монреале со 2 по 8 октября.

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