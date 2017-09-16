Колобков: Россия оказывает содействие комиссиям МОК в допинг-расследованиях

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская сторона оказывает всяческое содействие двум комиссиям Международного олимпийского комитета (МОК) в их расследованиях по допинг-пробам с Олимпиады 2014 года. Об этом журналистам сообщил министр спорта России Павел Колобков.

В пятницу во время заседания 131-й сессии МОК в Лиме были представлены промежуточные отчеты о деятельности комиссий. Две комиссии МОК - одна под руководством Дениса Освальда и вторая под началом Самуэля Шмида - были созданы после обнародования второй части доклада Ричарда Макларена, который в своем расследовании заявил о наличии институциональной и организованной системы использования допинга в российском спорте. Комиссия Освальда изучает допинг-пробы всех российских атлетов с Игр-2014, комиссия Шмида расследует причастность российских чиновников к системному использованию запрещенных препаратов.

"Из сказанного вчера [на сессии МОК] было понятно, что они закончат свою работу до конца года, - сказал Колобков. - Мы им всячески помогаем, контактируем со всеми сторонами. Мы работаем, пессимистических настроений нет".

"Руководители комиссий - серьезные люди, которые не бросаются словами просто так. Мы с ними работаем - это работа рутинная, ежедневная. Нужно прислушиваться внимательно к тому, что говорит руководство МОК и Всемирного антидопингового агентства", - добавил министр спорта.

Президент МОК Томас Бах выразил надежду, что расследования по России не будут проходить во время Игр в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.