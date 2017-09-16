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Колобков: такие выдающиеся люди, как Тарпищев, достойны членства в МОК

Спорт
16 сентября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В пятницу на 131-й сессии МОК в Лиме президент Федерации тенниса России был переизбран членом организации

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Такие выдающиеся деятели спортивного движения, как президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, достойны того, чтобы быть членами Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков.

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В пятницу на 131-й сессии МОК в Лиме Тарпищев был переизбран членом организации. Он вошел в число 16 членов МОК. Срок его полномочий составляет восемь лет.

"Шамиль Анвярович - это выдающийся деятель российского и международного спортивного движения. Он создал в России федерацию тенниса, имеющую серьезные успехи. Если кому и состоять в МОК, то таким людям, как Тарпищев", - заявил Колобков.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. С 1994 года он входит в состав исполнительного комитета Олимпийского комитета России. Тарпищев является президентом Федерации тенниса России. Под руководством Тарпищева сборная России дважды становилась обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006).

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