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Колобков: выступлением сборной России на ЧЕ по баскетболу можно гордиться

Спорт
16 сентября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В пятницу россияне уступили сербам в полуфинале турнира

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Баскетболисты сборной России Алексей Швед (слева) и Дмитрий Хвостов

Баскетболисты сборной России Алексей Швед (слева) и Дмитрий Хвостов

© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выступлением сборной России по баскетболу на чемпионате Европы можно гордиться. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу россияне уступили сербам в полуфинале турнира.

"У нас появилась команда, которой можно гордиться, - сказал Колобков. - Это спорт, встречались две равные команды. Не забывайте, что сербы - это вице-чемпионы мира. Очень рад за [Сергея] Базаревича (главного тренера команды - прим. ТАСС), было видно, как он руководит командой. Будем ждать матча за третье место".

В матче за бронзовые награды сборная России в воскресенье встретится с командой Испании. В финале сербы сыграют со словенцами.

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