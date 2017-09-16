Колобков: выступлением сборной России на ЧЕ по баскетболу можно гордиться

Власти Москвы опровергли наличие списка предприятий по переработке отходов по реновацииОбщество 16 сентября, 13:02
Sky: в связи с терактом в Лондоне задержан 18-летний молодой человекМеждународная панорама 16 сентября, 12:54
Сбербанк в 2018 году реализует более 150 проектов на основе искусственного интеллектаЭкономика и бизнес 16 сентября, 12:53
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежностьПолитика 16 сентября, 12:30
Колобков: выступлением сборной России на ЧЕ по баскетболу можно гордитьсяСпорт 16 сентября, 12:26
Украина в 2018 году рассчитывает на $2 млрд внешних заимствованийЭкономика и бизнес 16 сентября, 12:24
Колобков: такие выдающиеся люди, как Тарпищев, достойны членства в МОКСпорт 16 сентября, 12:21
Колобков: Россия оказывает содействие комиссиям МОК в допинг-расследованияхСпорт 16 сентября, 12:13
Гимнастка Ильянкова сохраняет шансы поехать на чемпионат мира в МонреальСпорт 16 сентября, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выступлением сборной России по баскетболу на чемпионате Европы можно гордиться. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
В пятницу россияне уступили сербам в полуфинале турнира.
"У нас появилась команда, которой можно гордиться, - сказал Колобков. - Это спорт, встречались две равные команды. Не забывайте, что сербы - это вице-чемпионы мира. Очень рад за [Сергея] Базаревича (главного тренера команды - прим. ТАСС), было видно, как он руководит командой. Будем ждать матча за третье место".
В матче за бронзовые награды сборная России в воскресенье встретится с командой Испании. В финале сербы сыграют со словенцами.