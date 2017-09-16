Колобков: выступлением сборной России на ЧЕ по баскетболу можно гордиться

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Выступлением сборной России по баскетболу на чемпионате Европы можно гордиться. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В пятницу россияне уступили сербам в полуфинале турнира.

"У нас появилась команда, которой можно гордиться, - сказал Колобков. - Это спорт, встречались две равные команды. Не забывайте, что сербы - это вице-чемпионы мира. Очень рад за [Сергея] Базаревича (главного тренера команды - прим. ТАСС), было видно, как он руководит командой. Будем ждать матча за третье место".

В матче за бронзовые награды сборная России в воскресенье встретится с командой Испании. В финале сербы сыграют со словенцами.