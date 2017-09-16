Более 47 тыс. человек приняли участие в "Кроссе нации" в поддержку ЧМ-2018 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 47,9 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации" в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области. В этом году забег проходит в поддержку чемпионата мира по футболу 2018 года, дистанция кросса составила 2018 метров.

"В рамках центрального забега кросс пробежали почти 47,9 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Послы мирового первенства, а также юные футболисты города и области пробежали дистанцию в символике чемпионата.

"Кросс нации" - одно из самых массовых спортивных мероприятий, которое проходит на территории Свердловской области. На дистанцию вместе с любителями выходят профессиональные спортсмены, участники Олимпийских и Паралимпийских игр, известные люди города. В прошлом году в Екатеринбурге в кроссе участвовали 50,1 тыс. человек.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре игры группового этапа.