Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболист НБА Хаслем построил бункер, где спрятался от урагана "Ирма"

Спорт
16 сентября, 12:44 UTC+3 ТАСС

Хаслем - единственный из игроков "Майами", который, несмотря на приближающийся ураган, не стал уезжать из города

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 сентября. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" Юдонис Хаслем построил бункер, где смог спрятаться от урагана "Ирма", обрушившегося на Майами (штат Флорида). Об этом рассказал сам спортсмен, которого цитирует газета Sun Sentinel.

Хаслем - единственный из игроков "Майами", который, несмотря на приближающийся ураган, не стал уезжать из города. 37-летний форвард является уроженцем Майами и всю свою карьеру провел в этом клубе.

Смотрите также

СМИ: почти 20 тыс. сотрудников коммунальных служб ликвидируют последствия урагана в Гаване

ООН обсудит последствия урагана "Ирма" на специальном заседании 18 сентября

"Я вырос здесь, - объяснил свое поведение баскетболист. - Это не значит, что я не уважаю силу матери-природы, потому что мое уважение к ней безгранично. Но я построил бункер, заплатил много денег за это. И лучше я пойду на дно с этим кораблем".

Изначально защитник "Майами" Родни Макгрудер собирался переждать ураган вместе с Хаслемом, но в итоге передумал. "Родни струсил как цыпленок. В последний момент он сел на самолет и улетел. Он улетел в субботу утром, и я остался единственным из команды, кто был в бункере".

Хаслем играет в "Майами" с 2002 года. В составе команды он трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). В прошлом сезоне он провел 16 игр, набирая в среднем по 1,9 очка за матч.

Сформировавшийся в Атлантике ураган "Ирма" привел к разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию Флориды, принеся мощные ветра и проливные дожди. Как ранее сообщалось, не менее 17 человек стали жертвами стихийного бедствия во Флориде, шесть - в штатах Южная Каролина и Джорджия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ураган "Ирма"
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
2
Times: бомба в метро Лондона была начинена гвоздями
3
Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино
4
Крейсер "Петр Великий" и другие корабли "уничтожили" противника в Баренцевом море
5
Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем
6
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
7
Небензя: Россия может не подписать декларацию Трампа о реформе ООН
Темы дня
Новости партнеров
Реклама