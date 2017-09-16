Баскетболист НБА Хаслем построил бункер, где спрятался от урагана "Ирма"

ТАСС, 16 сентября. Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" Юдонис Хаслем построил бункер, где смог спрятаться от урагана "Ирма", обрушившегося на Майами (штат Флорида). Об этом рассказал сам спортсмен, которого цитирует газета Sun Sentinel.

Хаслем - единственный из игроков "Майами", который, несмотря на приближающийся ураган, не стал уезжать из города. 37-летний форвард является уроженцем Майами и всю свою карьеру провел в этом клубе.

"Я вырос здесь, - объяснил свое поведение баскетболист. - Это не значит, что я не уважаю силу матери-природы, потому что мое уважение к ней безгранично. Но я построил бункер, заплатил много денег за это. И лучше я пойду на дно с этим кораблем".

Изначально защитник "Майами" Родни Макгрудер собирался переждать ураган вместе с Хаслемом, но в итоге передумал. "Родни струсил как цыпленок. В последний момент он сел на самолет и улетел. Он улетел в субботу утром, и я остался единственным из команды, кто был в бункере".

Хаслем играет в "Майами" с 2002 года. В составе команды он трижды становился чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). В прошлом сезоне он провел 16 игр, набирая в среднем по 1,9 очка за матч.

Сформировавшийся в Атлантике ураган "Ирма" привел к разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию Флориды, принеся мощные ветра и проливные дожди. Как ранее сообщалось, не менее 17 человек стали жертвами стихийного бедствия во Флориде, шесть - в штатах Южная Каролина и Джорджия.