Чемпион Европы Плужников приступил к работе тренером в сборной РФ по спортивной гимнастике

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион Европы 2011 года в упражнениях на кольцах Константин Плужников приступил к работе в сборной России по спортивной гимнастике в должности тренера женской юниорской команды. Об этом сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.
"Плужников работает с юниорками как специалист по брусьям, - отметила Родионенко. - Мы очень рады, что Константин теперь трудится у нас. Очень мало известных в прошлом гимнастов сейчас идут на тренерскую работу. Это очень перспективный специалист, которого ждет хорошее будущее".
На ЧМ-2011 Плужников, в активе которого есть также три победы на этапах Кубка мира, занял четвертое место в командном первенстве. Он до последнего претендовал на участие в Играх-2012, но по итогам отборочных турниров не был включен в состав олимпийской команды, после чего уже не выступал на высоком уровне.