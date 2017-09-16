Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом России

Спорт
16 сентября, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом Российского антидопингового агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень надеется, что в ноябре Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в своих правах и отечественные легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях не в нейтральном статусе, а под флагом своей страны. Об этом Борзаковский сообщил журналистам.

Смотрите также

WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентября

РУСАДА приняло участие в международной конференции по обмену опытом в сфере антидопинга

Представители WADA и РУСАДА посетят форум "FISU-2018" перед Универсиадой в Красноярске

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является ключевым пунктом критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые должны быть выполнены российской стороной.

"Очень надеюсь, что в ноябре IAAF рассмотрит нашу ситуацию, она решится в нашу пользу и нас допустят выступать под российским флагом - всю команду", - сказал Борзаковский.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. В минувшем сезоне российские легкоатлеты, соответствовавшие требованиям IAAF, имели возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама