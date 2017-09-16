Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом России

Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезонСпорт 16 сентября, 14:29
Собянин: парк "Зарядье" справляется с работой, несмотря на естественные сложностиМосква 16 сентября, 14:09
РСК "МиГ" участвует в индийском тендере на поставку истребителейАрмия и ОПК 16 сентября, 14:09
Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом РоссииСпорт 16 сентября, 14:04
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о МинкультурыКультура 16 сентября, 14:01
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейнаЭкономика и бизнес 16 сентября, 13:54
Чиновники и прокуратура в ближайшее время решат вопрос проблемной свалки на УралеОбщество 16 сентября, 13:51
Перова, Эрдыниева и Балданов включены в состав сборной России на ЧМ по стрельбе из лукаСпорт 16 сентября, 13:39
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полетаПроисшествия 16 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень надеется, что в ноябре Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в своих правах и отечественные легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях не в нейтральном статусе, а под флагом своей страны. Об этом Борзаковский сообщил журналистам.
В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является ключевым пунктом критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые должны быть выполнены российской стороной.
"Очень надеюсь, что в ноябре IAAF рассмотрит нашу ситуацию, она решится в нашу пользу и нас допустят выступать под российским флагом - всю команду", - сказал Борзаковский.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. В минувшем сезоне российские легкоатлеты, соответствовавшие требованиям IAAF, имели возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.