Борзаковский надеется, что в ноябре легкоатлеты получат право выступать под флагом России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский очень надеется, что в ноябре Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет восстановлена в своих правах и отечественные легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях не в нейтральном статусе, а под флагом своей страны. Об этом Борзаковский сообщил журналистам.

В ноябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос приведения в соответствие со своим кодексом Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что является ключевым пунктом критериев Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которые должны быть выполнены российской стороной.

"Очень надеюсь, что в ноябре IAAF рассмотрит нашу ситуацию, она решится в нашу пользу и нас допустят выступать под российским флагом - всю команду", - сказал Борзаковский.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. В минувшем сезоне российские легкоатлеты, соответствовавшие требованиям IAAF, имели возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.