Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезон

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская теннисистка Мария Шарапова пока не решила, какой турнир станет для нее завершающим в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в компании IMG, представляющей интересы спортсменки.
"Мария выступит в Пекине и Тяньцзине, а дальше будет видно", - сказал собеседник агентства.
Организаторы турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине (30 сентября - 8 октября) и Тяньцзине (9-15 октября) предоставили Шараповой wild card.
Для Шараповой нынешний сезон является первым после дисквалификации за допинг. Спортсменка занимает 103-ю позицию в рейтинге WTA.