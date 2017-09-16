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Шарапова пока не решила, каким турниром завершит нынешний сезон

Спорт
16 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Теннисистка выступит на турнирах в Пекине и Тяньцзине

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская теннисистка Мария Шарапова пока не решила, какой турнир станет для нее завершающим в нынешнем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в компании IMG, представляющей интересы спортсменки.

"Мария выступит в Пекине и Тяньцзине, а дальше будет видно", - сказал собеседник агентства.

Организаторы турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине (30 сентября - 8 октября) и Тяньцзине (9-15 октября) предоставили Шараповой wild card.

Для Шараповой нынешний сезон является первым после дисквалификации за допинг. Спортсменка занимает 103-ю позицию в рейтинге WTA.

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