Более 1,5 тысячи детей приняли участие в "Кроссе нации" в Москве

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Участниками центрального старта традиционного Всероссийского дня бега "Кросс наций - 2017" стали порядка 1,5 тысячи детей. Об этом ТАСС рассказала главный судья соревнований Ирина Артамонова.

В субботу в 84 субъектах России проходит "Кросс нации". Центральный забег мероприятия состоялся в Москве на территории природно-исторического парка "Тушинский". Участники соревновались в 18 возрастных категориях, дети - в 11-ти. В качестве наград победители и призеры получили медали, памятные грамоты, кубки и абонементы в бассейн.

"Дети не приходят на старт массово, это сделано для того, чтобы не морозить детей, поэтому очень сложно посчитать количество участников, так как ребята подходят прямо к забегам, - отметила Артамонова. - Гигантское количество детей в возрастной группе от 2002 до 2004 годов, а вот малышей 2012 года рождения и младше, конечно, было маловато, некоторым участникам не было и года. Основная когорта - это дети, заявленные на дистанцию 2000 м, потому что там бегут ребята в возрасте, подходящем для детско- юношеского спорта, сюда своих воспитанников пригласили легкоатлетические школы, школы лыжного спорта, они здесь соревнуются с удовольствием. Думаю, что к концу дня мы выйдем на показатель 1,5 тысячи детей".

"Если ребенок маленький, то ему разрешается бежать с мамой и папой, но родители выступают без номера. Если ребенок совсем маленький, то он участвует с родителями вне конкурса, чтобы не было обидно другим участникам", - добавила она.

Как отметила Артамонова, в будущем организаторы могут внести в программу соревнований семейные забеги. "Кросс нации" в Москве впервые проводится по округам, это победа, потому что повышается спортивная составляющая - мы получаем четкие результаты, которые вывешиваются, все по справедливости. Я считаю, если мы осилили такое нововведение, то семейные забеги тоже осилим, но в перспективе", - заключила она.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях. Всего в спортивном празднике по всей России примут участие более 1,5 млн человек.