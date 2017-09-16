Футболист Фалькао выплатит штраф в размере €6,9 млн за мошенничество с налогами

ТАСС, 16 сентября. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Монако" Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и будет оштрафован на €6,9 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в юридической команде игрока.

Ранее прокуратура Мадрида обвинила 31-летнего Фалькао в уклонении от уплаты налогов во время его выступлений за мадридский "Атлетико". Утверждалось, что спортсмен не выплатил €5,66 млн за 2012 и 2013 годы.

Фалькао выплатит штраф в размере €6,9 млн, чтобы избежать судебного разбирательства. Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с обвинением, которые было выдвинуто. В июле футболист уже выплатил испанским властям €8,2 млн, поэтому €1,3 млн будут возвращены ему после заключения соглашения с прокуратурой.

В нынешнем сезоне Фалькао провел за "Монако" пять матчей в чемпионате Франции и забил семь голов. Также он провел один матч в Лиге чемпионов и сыграл в Суперкубке страны.