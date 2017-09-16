Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Фалькао выплатит штраф в размере €6,9 млн за мошенничество с налогами

Спорт
16 сентября, 15:54 UTC+3 ТАСС

Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с обвинением, которые было выдвинуто

Поделиться
Материал из 1 страницы
Радамель Фалькао

Радамель Фалькао

©  EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 16 сентября. Колумбийский нападающий футбольного клуба "Монако" Радамель Фалькао признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и будет оштрафован на €6,9 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в юридической команде игрока.

Смотрите также
Лионель Месси покидает здание суда, 2016 г.

Заплати налоги и играй спокойно: почему звезды футбола имеют проблемы с законом

Ранее прокуратура Мадрида обвинила 31-летнего Фалькао в уклонении от уплаты налогов во время его выступлений за мадридский "Атлетико". Утверждалось, что спортсмен не выплатил €5,66 млн за 2012 и 2013 годы.

Фалькао выплатит штраф в размере €6,9 млн, чтобы избежать судебного разбирательства. Колумбиец взял на себя полную ответственность и согласился с обвинением, которые было выдвинуто. В июле футболист уже выплатил испанским властям €8,2 млн, поэтому €1,3 млн будут возвращены ему после заключения соглашения с прокуратурой.

В нынешнем сезоне Фалькао провел за "Монако" пять матчей в чемпионате Франции и забил семь голов. Также он провел один матч в Лиге чемпионов и сыграл в Суперкубке страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры
3
Вблизи аэродрома Борисоглебск упал учебно-боевой самолет Як-130
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Греф прокомментировал заявление Даймона о скором крахе криптовалют
6
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
7
Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама