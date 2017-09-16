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Ватутин: успешное выступление сборной на ЧЕ поспособствует росту интереса к баскетболу

Спорт
16 сентября, 15:53 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По словам президента ЦСКА, защитник сборной России Алексей Швед имеет все шансы на попадание в символическую пятерку Евробаскета-2017

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Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин

© Юрий Машков/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление сборной России на чемпионате Европы можно безусловно считать успешным, оно способствует росту интереса к баскетболу в стране. Об этом ТАСС заявил президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

Баскетболисты сборной России дошли на чемпионате Европы до полуфинала, в котором проиграли команде Сербии со счетом 79:87.

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"Нам всем стоит поблагодарить игроков и тренерский штаб, однозначно, это шаг вперед. У России есть команда, за которую хотелось и хочется болеть, - сказал Ватутин. - Очень рад, что у сборной не было "отказников", и Андрею Кириленко [президенту Российской баскетбольной федерации] и РФБ удалось собрать лучшую сборную за последние годы. Конечно, не хватало травмированного Сергея Карасева, но тому виной объективные обстоятельства".

"Ошибки в игре можно найти у каждого, где-то не хватило дисциплины, но все ребята достойны похвалы, команда терпела и боролась в каждом матче Евробаскета. Пять-шесть команд здесь выглядели очень интересно и ровно, и финал Словения - Сербия не выглядел предсказуемым, на таком коротком турнире все решают дисциплина, желание и маленькие нюансы. Хочу напомнить, что с 2012 года у России не было подобного результата, поэтому место в четверке однозначно успех, а если будут медали, то и подавно", - отметил президент ЦСКА.

По словам Ватутина, защитник сборной России Алексей Швед имеет все шансы на попадание в символическую пятерку Евробаскета-2017. "Отлично, что такой яркий баскетболист выступает на родине и радует нас своим мастерством. Если бы играли в финале, Алексей мог стать самым ценным игроком чемпионата, а сейчас вполне может рассчитывать на попадание в пятерку, - сказал Ватутин. - Безусловно, он лучший российский баскетболист на сегодня и лидер этой команды, который ведет игру".

В воскресенье сборная России сыграет с испанцами за бронзовые медали. "Повторю, важнее то, что у России есть именно команда, все ребята внесли свой вклад. Такое выступление однозначно способствует повышению интереса к баскетболу в стране. Удачи парням в матче за бронзу, болеем за Россию!".

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