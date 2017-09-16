Медведев сыграет с итальянцем Фаббиано в первом круге турнира ATP в Санкт-Петербурге

ТАСС, 16 сентября. Россиянин Даниил Медведев сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно по итогам жеребьевки.

Россиянин Андрей Кузнецов начнет турнир матчем против серба Виктора Троицки, а Евгений Тюрнев встретится с немцем Филиппом Кольшрайбером. Евгений Донской сыграет с португальцем Жоао Соузой. Соперник Михаила Южного определится по итогам квалификационных матчей.

Испанец Роберто Баутиста-Агут, который "посеян" на турнире под первым номером, вступит в игру со стадии второго круга. Его соперником станет победитель матча первого круга между бразильцем Рожерио Силвой и чехом Иржи Веселы. Второй номер "посева" француз Жо-Вильфрид Тсонга также стартует на турнире матчем второго круга, где он встретится с Донским или Соузой.

Международный теннисный турнир St. Petersburg Open пройдет с 18 по 24 сентября.