Кавказ бегущий: "Кросс нации" прошел в ряде регионов Северного Кавказа

ТАСС, 16 сентября. Несколько тысяч человек приняли участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации - 2017" в регионах Северного Кавказа. Самому старшему из участников кросса в Карачаево-Черкесии уже исполнилось 75 лет, самому младшему недавно исполнилось пять лет, сказал ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

Всего же в Карачаево-Черкесии участие в "Кроссе нации" приняли более 1 тыс. человек.

Третий год подряд в "Кроссе нации" участвует супружеская пара из города Усть-Джегуты Ирина и Виктор Черновы. "Наша семья за здоровый и активный образ жизни. В этом году к кроссу впервые присоединился наш восьмилетний сын Никита, на следующий год планируем заявить и дочь Арину и участвовать уже всей семьей", - сказал ТАСС глава семьи Виктор Чернов, отметив, что в последние годы в республике значительно улучшилась спортивная инфраструктура и проводится очень много массовых спортивных мероприятий.

Прошел "Кросс нации" в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" у большого пруда. Протяженность нескольких этапов дистанции, определенных для пяти возрастных групп, составляла от 1 до 12 километров.

Забег в кабардино-балкарской столице

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Нальчика, в этом году в акции приняли участие около тысячи человек. "В этом году в забегах приняли участие в основном учащиеся школ Нальчика. Возраст бегунов не был ограничен - самому маленькому спортсмену исполнилось 7 лет. Были участники и солидного возраста, всего более одной тысячи человек", - сообщила руководитель пресс-службы Зарема Керефова.

Всего было организовано 17 забегов, в восьми из которых могли принять участие все желающие. Остальные забеги были организованы по возрастам и на разные дистанции. Маршрут кросса был проложен через парковую зону курортного города. Собрались участники у главного входа в Центральный парк и разделились на несколько групп. Часть участников побежала по Липовой аллее парка, часть - по Главной.

Успешно прошел "Кросс нации" и в столице Чеченской республики Грозном. "Кросс нации" - одно из самых массовых и масштабных спортивных мероприятий, проводимых на территории России как по количеству участников, так и по географическому охвату. Сегодня этот праздник собрал вместе 1,5 тысячи любителей спорта и соревнований. Принять в нем участие смогли все желающие без исключений", - сообщили ТАСС в Министерстве по физической культуре и спорту Чечни.

Те, кто смог преодолеть в числе первых дистанцию в 2 км, - почти полная длина грозненской улицы Шейха Али Матаева - получили на финише кубки, медали и благодарственные письма. "Главная цель мероприятия - привить молодежи любовь к здоровому образу жизни", - пояснили ТАСС в региональном ведомстве.

Поздний старт

В Пятигорске городские соревнования по кроссу в рамках "Кросса наций - 2017" пройдут 22 сентября. Начало мероприятия назначено на 15:00 мск. "Старт будет дан от Комсомольской поляны на горе Машук", - сообщили ТАСС в администрации города-курорта.

"Кросс нации" - масштабное спортивное мероприятие на территории России. Впервые забеги состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах будут награждены грамотами, медалями и ценными подарками (дополнительно победители награждаются памятными кубками). Также памятными призами от спонсоров и партнеров будут отмечены участники в различных номинациях, участниками легкоатлетических забегов по всей России стали более 1,5 млн человек.